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Muere una mujer tras ahogarse en la playa de Sagunto en pleno temporal

Los detalles Efectivos de rescate de diversos cuerpos se habían movilizado pasadas las 20:13 horas, jornada en la que hay decretada una alerta naranja por fuertes lluvias en gran parte del territorio, incluyendo el litoral norte de Valencia, tras recibir aviso de la desaparición de esta mujer.

Playa de Sagunto, Valencia. Playa de Sagunto, Valencia.EP
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Una mujer que había desaparecido en la tarde de este domingo tras meterse en el mar en la localidad valenciana de Sagunto ha sido hallada muerta, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

Efectivos de rescate de diversos cuerpos se habían movilizado pasadas las 20:13 horas, jornada en la que hay decretada una alerta naranja por fuertes lluvias en gran parte del territorio, incluyendo el litoral norte de Valencia, tras recibir aviso de la desaparición de esta mujer, que se había metido en el mar junto a otra persona.

En el operativo han participado, entre otros cuerpos de seguridad, agentes de la Guardia Civil y bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, con la dotación y la embarcación del parque de Sagunt y sargento.

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