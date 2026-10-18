Muere una mujer tras ahogarse en la playa de Sagunto en pleno temporal

Los detalles Efectivos de rescate de diversos cuerpos se habían movilizado pasadas las 20:13 horas, jornada en la que hay decretada una alerta naranja por fuertes lluvias en gran parte del territorio, incluyendo el litoral norte de Valencia, tras recibir aviso de la desaparición de esta mujer.

Una mujer que desapareció el domingo tras entrar al mar en Sagunto, Valencia, fue encontrada muerta, según fuentes de la investigación. El operativo de rescate se activó después de las 20:13 horas, en un día con alerta naranja por fuertes lluvias en gran parte de la región, incluyendo el litoral norte de Valencia. La mujer había entrado al mar con otra persona. En el operativo participaron la Guardia Civil y bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, con el apoyo de la dotación y embarcación del parque de Sagunt y un sargento.

Una mujer que había desaparecido en la tarde de este domingo tras meterse en el mar en la localidad valenciana de Sagunto ha sido hallada muerta, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

Efectivos de rescate de diversos cuerpos se habían movilizado pasadas las 20:13 horas, jornada en la que hay decretada una alerta naranja por fuertes lluvias en gran parte del territorio, incluyendo el litoral norte de Valencia, tras recibir aviso de la desaparición de esta mujer, que se había metido en el mar junto a otra persona.

En el operativo han participado, entre otros cuerpos de seguridad, agentes de la Guardia Civil y bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, con la dotación y la embarcación del parque de Sagunt y sargento.

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