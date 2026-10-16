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Hay dos detenidos

Dos patrullas de la Guardia Civil, embestidas por un vehículo cargado con 150 petacas con 3.750 litros de gasolina

Los detalles Los agentes, que habían establecido un dispositivo para prevenir actividades de abastecimiento a la narcologística, detuvieron a un hombre de 43 años sin carnet de conducir y a una mujer de 44.

Vehículo de la Guardia Civil con daños tras ser embestido por un vehículo cargado con petacas de gasolina Vehículo de la Guardia Civil con daños tras ser embestido por un vehículo cargado con petacas de gasolinaEuropa Press | Guardia Civil
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Dos patrullas de la Guardia Civil han sido embestidas en Cádiz por un vehículo cargado con 150 petacas de gasolina con 3.750 litros de combustible en su interior, y que estaba ocupado por un hombre y una mujer que han sido detenidos.

Los agentes habían establecido un dispositivo en la carretera A-48 sentido Vejer de la Frontera (Cádiz) para prevenir actividades relacionadas con el abastecimiento a la narcologística y sobre las 23:45 horas del jueves fueron embestidos por un vehículo que emprendió la huida al ser sorprendido en el control, según ha informado este viernes la Guardia Civil.

El vehículo circuló varios kilómetros hasta ser interceptado minutos después cargado con 150 petacas de gasolina, que contenían unos 3.750 litros de combustible.

Sus ocupantes, que en principio huyeron a pie, fueron alcanzados y detenidos. Se trata de un hombre de 43 años, que carecía de permiso de conducir, y una mujer de 44, ambos con múltiples antecedentes.

Los vehículos policiales sufrieron daños y los agentes contusiones leves, aunque se encuentran en buen estado de salud.

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