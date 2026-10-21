Consumo limitará a 700 euros diarios los depósitos en el juego online

¿Por qué es importante? La medida impedirá que un jugador siga depositando dinero una vez alcanzado el límite establecido, aunque tenga cuentas abiertas en distintos operadores.

El Gobierno ha implementado un nuevo sistema para limitar los depósitos en el juego online, estableciendo un máximo de 700 euros diarios, 1.750 semanales y 3.300 cada cuatro semanas, sin importar la cantidad de plataformas utilizadas. Esta medida, actualmente en fase de pruebas, entrará en vigor el 26 de marzo de 2027 y busca impedir que los jugadores superen los límites al distribuir depósitos entre operadores. La Dirección General de Ordenación del Juego gestionará el sistema, que incluye una herramienta tecnológica para verificar el cumplimiento en tiempo real. Además, se ha lanzado el 'Portal del Jugador', una plataforma gratuita que centraliza la información de la actividad de juego online, permitiendo a los usuarios gestionar límites y consultar estadísticas.

Los usuarios de juego online tendrán un límite conjunto de depósitos de 700 euros diarios, 1.750 semanales y 3.300 cada cuatro semanas, independientemente del número de plataformas en las que tengan una cuenta, según el nuevo sistema aprobado por el Gobierno en junio y que ya está en funcionamiento en fase de pruebas, según el Ministerio de Consumo.

La medida, que está disponible ya para los usuarios, aunque en fase de pruebas ya que entrará definitivamente en vigor el 26 de marzo de 2027, impedirá que un jugador siga depositando dinero una vez alcanzado el límite establecido, aunque tenga cuentas abiertas en distintos operadores.

Hasta ahora, los límites se aplicaban de manera independiente en cada plataforma, lo que permitía a una misma persona superar las cantidades previstas si repartía sus depósitos entre varios operadores. Los nuevos límites, que se establecerán inicialmente para todos los jugadores, podrán modificarse o eliminarse voluntariamente mediante un procedimiento específico que incluirá información reforzada sobre los riesgos asociados al juego.

No obstante, los cambios contemplados en este reglamento no serán inmediatos, ya que deberán transcurrir tres días hábiles para que se hagan efectivos, con el objetivo de evitar conductas impulsivas. Además, los usuarios solo podrán aumentar sus límites una vez cada tres meses.

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) será la encargada de gestionar este sistema y para ello ha desarrollado una herramienta tecnológica que permitirá comprobar en tiempo real el cumplimiento de los límites para así evitar intercambios innecesarios de información entre los distintos operadores.

Según Consumo, la medida beneficiará especialmente a quienes juegan en varias plataformas, un colectivo que representa aproximadamente un tercio de las personas activas en el juego online en España.

Este nuevo mecanismo, que ya está disponible para los usuarios aunque todavía se encuentre en fase de pruebas, será complementario al sistema de límites de depósitos por operador.

Un portal para consultar la actividad de juego

Además, Consumo ha puesto en marcha el denominado 'Portal del Jugador', una herramienta digital gratuita que permite consultar desde un único lugar toda la actividad de juego online realizada en los diferentes operadores autorizados en España.

A través de este portal, los usuarios podrán conocer los depósitos realizados, sus participaciones, ganancias y pérdidas, así como consultar estadísticas e históricos de su actividad. También podrán comprobar qué cuentas de juego están asociadas a su identidad, lo que facilitará la detección de posibles casos de suplantación.

La plataforma permitirá, además, establecer avisos personalizados sobre los niveles de gasto y la actividad de juego, gestionar los límites conjuntos de depósito y comprobar si las modificaciones solicitadas se han aplicado en las empresas operadoras.

Los usuarios también podrán generar y descargar certificados electrónicos de su actividad correspondientes a ejercicios anuales completos. El acceso al 'Portal del Jugador' ya está disponible de forma gratuita tenga o no una cuenta de juego mediante el sistema de identificación Cl@ve.

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