Unas ayudas que no llegan: familias de Madrid obligadas a recurrir a colegios privados ante la falta de plazas en las escuelas infantiles

Los detalles Casi 6.000 niños se han quedado fuera de las escuelas infantiles públicas de Madrid y el 84 % de las familias que solicitaron la Beca Infantil Plus no ha conseguido la ayuda.

En Madrid, la falta de plazas en escuelas infantiles públicas ha generado una crisis para muchas familias, obligándolas a recurrir a colegios privados que no pueden costear. Cerca de 6.000 niños se han quedado sin plaza y el 84% de las familias que solicitaron la Beca Infantil Plus no han recibido la ayuda, a pesar de cumplir los requisitos. María Carmen Morillas, de la FAPA Francisco Giner de Los Ríos, señala que la red pública es insuficiente. Gema Ballesteros, madre soltera, relata las dificultades económicas que enfrenta para criar a su hijo, sin ayudas y con un salario limitado. La situación evidencia cómo la conciliación y la crianza dependen, en exceso, del poder adquisitivo familiar.

Los profesores han vuelto a reivindicar en los últimos días una enseñanza pública de calidad. En Madrid, inscribir a los más pequeños en una escuela infantil se ha convertido en una odisea. No hay plazas y muchas familias se ven obligadas a buscar un colegio privado para sus hijos que no se pueden permitir.

Casi 6.000 niños se han quedado fuera de las escuelas infantiles públicas de Madrid. Y el 84 % de las familias que solicitaron la Beca Infantil Plus, pese a cumplir los requisitos, tampoco ha conseguido la ayuda.

"No hay suficiente red pública de escuelas infantiles para dar cobertura a toda la demanda existente", explica María Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de Los Ríos.

Sin plaza pública, un colegio privado puede costar entre 300 y 600 euros al mes. Un gasto que muchas familias no pueden asumir: "Es muy problemático que dependa del bolsillo de las familias el poder adquirir una plaza de educación infantil".

Gema Ballesteros sabe lo que supone criar a un hijo con un solo sueldo: "No tengo cuenta cómoda, es llegar a fin de mes". Por eso pide una ayuda: "He solicitado el Ingreso Mínimo Vital y la beca de comedor de la Comunidad de Madrid".

Y por segundo año consecutivo no ha obtenido ayuda. Su sueldo apenas le alcanza para llenar la nevera y lo puede hacer gracias a su casera, que no le ha subido el precio del alquiler en 17 años. Pero ni siquiera así le salen las cuentas: "Paseo con él para que juegue, no hay extras, no hay cine, no hay nada".

Porque cuando faltan plazas y ayudas, conciliar y criar a un hijo sigue dependiendo, demasiado, del bolsillo de cada familia.

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