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Sobre los combustibles

La ultraderecha alemana de AfD reclama un acuerdo energético con Rusia siguiendo el ejemplo de Trump

Los detalles "Queremos entregas de diésel, un acuerdo de diésel para Alemania, y queremos gas natural y petróleo de Rusia para proporcionar alivio a los consumidores y a las empresas alemanas", ha afirmado su líder, Alice Weidel.

La líder de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel.
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La líder de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, quiere que Alemania siga los pasos de Donald Trump y negocie con Rusia para recuperar el suministro de combustibles. La dirigente ha defendido un acuerdo para importar diésel ruso y ha reclamado también gas natural y petróleo, con el argumento de aliviar los costes para los consumidores y las empresas alemanas.

"Nosotros en la AfD queremos entregas de diésel, un acuerdo de diésel para Alemania, y queremos gas natural y petróleo de Rusia para proporcionar alivio a los consumidores alemanes y a las empresas alemanas", ha afirmado Weidel.

La dirigente considera que el acuerdo energético anunciado por Trump con Vladímir Putin puede servir de modelo para Alemania. El presidente estadounidense ha defendido la operación como una vía para reducir los precios de los combustibles, mientras que Weidel ha criticado la política alemana hacia Ucrania y ha sostenido que ha fracasado.

La defensa de un acercamiento energético a Moscú forma parte de la oposición de AfD al respaldo alemán a Kyiv. El partido rechaza el envío de armamento a Ucrania y ha reclamado el levantamiento de las sanciones contra Rusia.

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