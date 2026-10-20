Trump promete hasta 30.000 dólares por denunciar a otros por fraude: un influencer MAGA ha sido el agraciado con 10.000

Los detalles Nick Shirley ha sido el primero en recibir un cheque por sus denuncias de fraude en las guarderías gestionadas por la comunidad somalí de Minnesota. Es youtuber e influencer y de la derecha más ultraconservadora.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado un sistema de recompensas para quienes denuncien fraudes, ofreciendo hasta 30.000 dólares por información que lleve a condenas. Nick Shirley, un youtuber de derecha ultraconservadora, fue el primero en recibir un cheque de 10.000 dólares por denunciar supuestos fraudes en guarderías de la comunidad somalí en Minnesota. Shirley, autoproclamado influencer xenófobo, ha ganado notoriedad viralizando acusaciones sin pruebas, apoyado por figuras como Elon Musk. Este programa fomenta las denuncias cívicas y busca involucrar a ciudadanos en la detección de fraudes, promoviendo un clima de desconfianza y delación.

Hasta 30.000 dólares por denunciar, por ejemplo, a un vecino, a un compañero de trabajo o a un familiar. Es la última ocurrencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha anunciado en la Casa Blanca. Junto a su vicepresidente, J D Vance, ha presentado orgulloso su nuevo sistema de recompensas para quienes ayuden a condenar a otras personas por fraude.

Nick Shirley ha sido el primer agraciado con un cheque de 10.000 dólares por sus denuncias de fraude en las guarderías gestionadas por la comunidad somalí de Minnesota. Es youtuber e influencer y, cómo no, de la derecha más ultraconservadora, de los que persiguen migrantes, como le gusta a Trump.

En este "denuncie a su vecino y le pagamos los recibos" mucho tiene que ver este joven autoproclamado 'influencer', xenófobo, clasista y orgulloso de serlo. Todo empezó con un vídeo de hace un año —viralizado gracias al trumpismo más acérrimo— en el que Shirley señalaba a la gran comunidad de origen somalí de Minneapolis —entonces en el centro de las protestas raciales— como defraudadores masivos en programas de ayudas sociales.

Lo hizo elevando a categoría la anécdota, tirando de montajes e hinchando las acusaciones con falsedades. Eso le granjeó el favor de los 'bros' más MAGA, como Elon Musk. Juntos defienden que "los hombres fuertes deben estar preparados para alzarse y dar un paso adelante".

Él, desde luego, no ha dudado en darlos, escracheando y denunciando —generalmente con ningún dato probado— otros supuestos fraudes federales, como los de programas de alimentos.

Hasta la Casa Blanca ha llegado a llevarle para que asesorase contra los movimientos de izquierda. Y este es el ejemplo que ahora quieren que cunda: traiciones cívicas, cheques y denuncias. El Estado trumpiano de la dilación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido