Ahora

era Trump 2.0

Trump promete hasta 30.000 dólares por denunciar a otros por fraude: un influencer MAGA ha sido el agraciado con 10.000

Los detalles Nick Shirley ha sido el primero en recibir un cheque por sus denuncias de fraude en las guarderías gestionadas por la comunidad somalí de Minnesota. Es youtuber e influencer y de la derecha más ultraconservadora.

Trump promete hasta 30.000 dólares por denunciar a otros por fraude: un influencer MAGA ha sido el agraciado con 10.000
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Hasta 30.000 dólares por denunciar, por ejemplo, a un vecino, a un compañero de trabajo o a un familiar. Es la última ocurrencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha anunciado en la Casa Blanca. Junto a su vicepresidente, J D Vance, ha presentado orgulloso su nuevo sistema de recompensas para quienes ayuden a condenar a otras personas por fraude.

Nick Shirley ha sido el primer agraciado con un cheque de 10.000 dólares por sus denuncias de fraude en las guarderías gestionadas por la comunidad somalí de Minnesota. Es youtuber e influencer y, cómo no, de la derecha más ultraconservadora, de los que persiguen migrantes, como le gusta a Trump.

En este "denuncie a su vecino y le pagamos los recibos" mucho tiene que ver este joven autoproclamado 'influencer', xenófobo, clasista y orgulloso de serlo. Todo empezó con un vídeo de hace un año —viralizado gracias al trumpismo más acérrimo— en el que Shirley señalaba a la gran comunidad de origen somalí de Minneapolis —entonces en el centro de las protestas raciales— como defraudadores masivos en programas de ayudas sociales.

Lo hizo elevando a categoría la anécdota, tirando de montajes e hinchando las acusaciones con falsedades. Eso le granjeó el favor de los 'bros' más MAGA, como Elon Musk. Juntos defienden que "los hombres fuertes deben estar preparados para alzarse y dar un paso adelante".

Él, desde luego, no ha dudado en darlos, escracheando y denunciando —generalmente con ningún dato probado— otros supuestos fraudes federales, como los de programas de alimentos.

Hasta la Casa Blanca ha llegado a llevarle para que asesorase contra los movimientos de izquierda. Y este es el ejemplo que ahora quieren que cunda: traiciones cívicas, cheques y denuncias. El Estado trumpiano de la dilación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo y Abascal ponen en marcha la 'Operación Senado': las claves del poder que hay en juego
  2. Más prevención, avisos ES-Alert y un president en el CECOPI: la distinta gestión de la DANA Adam frente a la de 2024 con Mazón
  3. Protestas en Francia sin cesar: la ultraderecha se suma en la calle pese a los toques de queda con la tensión al alza en la Asamblea
  4. El doble rasero de Ayuso: de pedir "respeto" a los médicos en las protestas contra el Gobierno a llamar "violentos" a los docentes
  5. Detienen a un profesor en Madrid acusado de agredir sexualmente a al menos seis menores
  6. Los que se enfrentaron a ETA: los héroes que se posicionaron contra el terror del terrorismo