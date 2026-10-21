El papa retoma las audiencias y se vuelve a subir al papamóvil tras su operación de cáncer de pulmón

Los detalles León XIV reapareció ante los fieles en la plaza de San Pedro, donde saludó y bendijo a los presentes pese a la lluvia. Tras recibir el alta médica el sábado, el pontífice avanza en la recuperación y retoma sus compromisos de forma gradual.

El papa León XIV retomó sus actividades tras ser operado de cáncer el 13 de octubre, recorriendo en papamóvil la plaza de San Pedro y saludando a los fieles durante la audiencia general. Recibió el alta médica el sábado pasado y ya reapareció el domingo en el rezo del ángelus, anunciando que retomaría sus compromisos gradualmente. Agradeció el apoyo y las oraciones de los fieles, mostrando buen estado de salud a pesar de la lluvia. El Vaticano prepara su viaje a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre. Su hermano, Louis Prevost, afirmó que la familia espera resultados positivos de la biopsia y destacó el buen estado del papa.

El papa León XIV volvió este miércoles a retomar sus actividades y recorrió en papamóvil la plaza de San Pedro, saludando a los fieles durante la audiencia general, tras haber sido operado el pasado 13 de octubre de un cáncer que obligó a extirparle una parte del pulmón. El pontífice recibió el alta médica el pasado sábado en el Policlínico Gemelli y ya había reaparecido el domingo durante el rezo del ángelus en el Vaticano, donde anunció que retomaría sus compromisos de manera gradual.

"Gracias por vuestro apoyo, por vuestras oraciones, gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios", expresó el papa, de 71 años, al comienzo de la audiencia general. A pesar de la lluvia, no dudó en subir al papamóvil para recorrer la plaza y saludar a los presentes antes del encuentro, mostrando un buen estado de salud y bendiciendo a los niños que se acercaban a él.

Antes de la audiencia general, el pontífice también recibió a los participantes de una conferencia organizada por el Dicasterio para la Causa de los Santos. Durante el ángelus del pasado domingo, León XIV había asegurado: "Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones".

Mientras tanto, el Vaticano sigue adelante con los preparativos del viaje del papa a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre. Además, en los próximos días tiene programadas otras audiencias.

Por su parte, Louis Prevost, hermano del pontífice, aseguró en una entrevista concedida el fin de semana al medio estadounidense Fox News que la familia continúa pendiente de los resultados médicos. "Seguimos rezando para que la biopsia dé un resultado completamente negativo y todo esté bien", afirmó, antes de añadir que el papa "está fenomenal". "No esperamos ninguna mala noticia", recalcó. Asimismo, explicó: "Por ahora, lo único que sabemos es que durante la operación consiguieron extirpar todo el cáncer y estamos esperando los resultados de la biopsia".

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