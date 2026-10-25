Obama planta cara a Trump y acusa al republicano de "corrupto, cruel e incompetente": "Inició una guerra innecesaria que nadie pidió"

Los detalles El expresidente de EEUU ha irrumpido en campaña para arremeter contra el inquilino de la Casa Blanca, a lo que este ha respondido expresando que Obama fue un presidente "sumamente incompetente".

El expresidente Barack Obama ha criticado duramente a Donald Trump, acusándolo de tomar malas decisiones, como iniciar una guerra innecesaria y ser responsable de la crisis económica que Trump niega. Obama también ha cuestionado su gestión del tiempo, sugiriendo que el presidente está más centrado en redecorar la Casa Blanca que en atender asuntos importantes. En respuesta, Trump ha calificado a Obama de incompetente, acusándolo de facilitar a Irán el acceso a un arma nuclear y de apoyar a un "yihadista". Trump se muestra confiado en su victoria en las próximas elecciones.

El expresidente estadounidense Barack Obama ha tirado de la manta presidencial y ha arremetido contra Donald Trump, a la vez que ha hecho campaña por los demócratas. "El actual presidente optó por tomar una serie de malas decisiones. Lo más importante es que decidió iniciar una guerra innecesaria que nadie pidió ni votó", ha criticado.

Así, ha culpado al inquilino de la Casa Blanca de la crisis económica, la misma que Trump niega que exista. "Las acciones de esta Administración son directamente responsables del aumento de los costos", ha declarado el expresidente, mientras que el actual líder del Ejecutivo estadounidense ha defendido "el negocio del petróleo de los Estados Unidos está haciendo cientos de miles de millones de dólares". "Estamos haciendo dinero como este país no ha hecho nunca antes", ha añadido el republicano.

Por su parte, Obama ha criticado los gustos en interiorismo de Trump: "Tiene la Casa Blanca como si Saddam Hussein hubiera abierto un Cheesecake Factory".

En este sentido, ha puesto en duda que el presidente estadounidense tenga tiempo de sobra para tratar los temas de la ciudadanía con tanta decoración entre manos. "¿De verdad alguien cree que este tipo en la Casa Blanca ahora mismo está dedicando todo su tiempo a pensar en estos temas? Claro que no. Está construyendo un salón de baile más grande que la Casa Blanca, ha cubierto el jardín de rosas con asfalto, ha puesto un helipuerto en el jardín y hay oro por todas partes. ¿Qué pasa con tanto oro?", se ha preguntado.

Tras ello, el republicano ha respondido a estas declaraciones en su red social echando balones fuera. "Obama fue un presidente sumamente incompetente. Le pagó a Irán miles de millones de dólares y les abrió el camino hacia un arma nuclear", ha manifestado.

Además, ha acusado a Obama de colaborar con Teherán para conseguir un arma nuclear y dicho que fue un presidente nefasto. "Ahora está haciendo campaña por un yihadista de la hermandad musulmana, que odia a los judíos, a los negros, a los estadounidenses y a Trump, y también va a perder".

Mientras el actual presidente tiene claro que saldrá victorioso en las próximas elecciones.

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