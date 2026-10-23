Al menos seis muertos y 28 heridos en un tiroteo durante un funeral en Jordania

Lo que se sabe Las autoridades creen que los asaltantes eran takfiríes, aunque los hechos aún se investigan. El rey Abdalá asegura que se castigará "con mano de hierro" a los responsables".

En la provincia de Al Karak, Jordania, un tiroteo durante un funeral en una iglesia dejó al menos seis muertos y 28 heridos, según la Dirección de Seguridad Pública jordana. Aunque la televisión local 'Al Mamlaka' reportó siete fallecidos, las autoridades aún buscan a los responsables, descritos como "individuos desconocidos". Algunos medios, citando fuentes de la investigación, los identifican como "takfiríes", musulmanes radicales. El rey Abdalá prometió castigar con "mano de hierro" a los culpables. El ataque ha generado condenas y ha llevado a altos cargos del Gobierno a desplazarse a la zona para investigar el incidente. Jordania, con una mayoría musulmana, es conocida por su convivencia religiosa, aunque ha enfrentado incidentes similares en el pasado.

Al menos seis personas murieron y 28 están heridas por un tiroteo ocurrido en la provincia occidental de Al Karak, en Jordania, donde un grupo de hombres armados abrió fuego durante un funeral en una iglesia, según informaron las autoridades del país.

"Al menos seis personas murieron y otras 28 resultaron heridas, hasta el momento, como resultado del acto criminal ocurrido durante un funeral en la provincia de Al Karak", dijo la Dirección de Seguridad Pública jordana en un comunicado, después de que la televisión 'Al Mamlaka' cifrara en siete el número de fallecidos. Los heridos han sido trasladados al Hospital Militar Príncipe Ali.

La nota añadió que el ataque fue "perpetrado por individuos desconocidos", a los que no vinculó a ninguna organización, pese a que medios jordanos que citaron fuentes de la investigación del caso afirmaron que los asaltantes eran takfiríes, como se denomina a los musulmanes radicales que acusan a otros de apostasía.

Investigación abierta

La Seguridad Pública agregó que "las investigaciones avanzan con rapidez" y que las autoridades difundirán toda la información una vez esté disponible. Por su parte, el rey Abdalá aseguró que las autoridades castigarán con "mano de hierro" a los responsables de este "ataque terrorista" que, según indicó, busca "dividir" a la población jordana.

"El ataque terrorista contra Al Karak recibirá la más dura represalia. Quienes se engañan pensando que pueden dividir a los jordanos con sus balas no tienen ninguna oportunidad ante nuestra unidad", dijo el monarca en su cuenta oficial de X.

En este sentido, el portavoz del Gobierno ha informado de que el primer ministro de Jordania, Yafar Hassan, presidirá durante la jornada una reunión del Consejo de Seguridad en la Gobernación de Karak, a la que se prevé que asista el resto de su gabinete, para "dar seguimiento al trabajo de todos los organismos involucrados para hacer frente al atroz crimen terrorista".

Varios altos cargos del Gobierno jordano ya se han desplazado hacia Al Karak tras este incidente, que ha despertado una oleada de condenas en el país árabe, y están previstas ruedas de prensa de funcionarios del Ministerio de Interior para esclarecer las circunstancias.

Anteriormente, la Dirección de Seguridad Pública jordana indicó que sigue buscando a los autores del ataque en la iglesia de Hamud, donde al menos dos hombres salieron de un vehículo armados y comenzaron a disparar a los congregados durante cinco minutos seguidos, según testigos citados por 'Al Mamlaka'. La cadena afirmó que entre 150 y 200 personas se encontraban en las inmediaciones de la iglesia en el momento del ataque.

Un suceso poco habitual

Estos sucesos no son habituales en Jordania, que cuenta con una población de alrededor de 11,5 millones de personas, la gran mayoría musulmanes, mientras que aproximadamente el 3% son cristianos.

Las autoridades de la monarquía hachemita presentan al país árabe como un ejemplo de convivencia entre comunidades religiosas. Sin embargo, se han producido algunos incidentes relacionados con tiroteos en los últimos años, mientras que las fuerzas de seguridad realizan a menudo operaciones contra el contrabando de drogas y de armas procedentes de países vecinos.

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