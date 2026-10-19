Lula y Bolsonaro protagonizan un duro primer debate entre acusaciones de corrupción: "Quiero que todos los presos me voten, hasta tu padre"

Los candidatos presidenciales brasileños Flavio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva participan en un debate presidencial, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en São Paulo, Brasil

Los detalles La inseguridad pública, el tema que más preocupa a los brasileños, según las encuestas, estuvo de forma constante en el discurso de Bolsonaro. El candidato del Partido Liberal acusó a Lula de proteger a las bandas de narcotraficantes y de defender "el derecho de los bandidos", mientras él prometió hacerles la guerra.

En un intenso debate previo a la segunda vuelta electoral en Brasil, Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentaron con acusaciones de corrupción y críticas sobre sus políticas. Bolsonaro, ganador de la primera vuelta con el 47% de los votos, y Lula, con el 45%, intentaron atraer al electorado indeciso y a quienes se abstuvieron en la primera ronda. El debate se centró en escándalos de corrupción, como el caso del Banco Master y el desfalco en pensiones. Lula desafió a Bolsonaro a revelar información financiera para probar su honestidad, mientras Bolsonaro cuestionó las alianzas de Lula y prometió mejorar la economía y la seguridad. Ambos candidatos utilizaron tácticas para desconcentrar al otro, y el debate se caracterizó por un intercambio de acusaciones y promesas de cambio.

El candidato opositor Flávio Bolsonaro y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, celebraron este domingo un duro primer debate de cara a la segunda vuelta de las elecciones que se caldeó especialmente con acusaciones de corrupción. Bolsonaro, que ganó la primera vuelta con el 47% de los votos, y Lula, que obtuvo el 45%, trataron de desmontar la imagen de su rival y de ganar simpatías entre el electorado indeciso y el más del 20% que se abstuvo de votar en primera vuelta.

Lula y Bolsonaro tuvieron un agrio intercambio de media hora, sin respiro, en torno a las sospechas de corrupción que afectan al bando opuesto. El escándalo del caso del Banco Master, el mayor fraude de la historia de Brasil, y un desfalco millonario en el dinero de las pensiones de la Seguridad Social centraron el choque.

La batalla dialéctica, facilitada por la flexibilidad del formato del debate, ganó voltaje con acusaciones mutuas por las investigaciones que afectan a familiares de ambos, inclusive al propio Flávio Bolsonaro. En otro momento del encuentro, Lula desafió a Bolsonaro a entregar a las autoridades las informaciones bancarias y telefónicas de ambos y sus respectivas familias para "demostrar quién es corrupto" y "quién es honesto". Bolsonaro respondió a la provocación diciendo que Lula tiene el dinero "en otro lugar".

En un momento del debate, Bolsonaro preguntó a Lula por qué el 73% de los presos del país votó por él, a lo que el presidente de Brasil contestó: "Yo quiero que me vote el 100%, hasta tu padre".

Acusaciones de privatizar o de "defender el derecho de los bandidos"

Lula trató de arañar la imagen de su rival generando dudas sobre sus supuestas intenciones en el caso de que gane las elecciones el próximo domingo 25 de octubre. Se preguntó si su rival se plantea "privatizar" la sanidad pública o la petrolera estatal Petrobras, y cuestionó si, con los recortes presupuestarios que plantea, congelará el salario mínimo y las pensiones. Flávio lo negó vehementemente. El gobernante brasileño de izquierda también preguntó con ironía si Bolsonaro pretendía pedir prestada la "motosierra" a su "amigo" el presidente argentino, Javier Milei, y le cuestionó si su modelo es emular la difícil situación económica del país vecino.

La inseguridad pública, el tema que más preocupa a los brasileños, según las encuestas, estuvo de forma constante en el discurso de Flávio Bolsonaro. El candidato del Partido Liberal (PL) acusó a Lula de proteger a las bandas de narcotraficantes y de defender "el derecho de los bandidos", mientras él prometió hacerles la guerra. Bolsonaro reiteró su promesa de incluir a Brasil en el Escudo de las Américas, la iniciativa de cooperación en seguridad patrocinada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lula lo acusó de "subordinarse" a EEUU.

Flávio también trató de debilitar a su rival hablando constantemente del alto costo de la vida y de los elevados niveles de endeudamiento de las familias, las principales preocupaciones económicas de los brasileños. El opositor prometió poner "dinero en el bolsillo" del ciudadano y "llevar prosperidad" a la población.

Trump y Milei, 'presentes' en el debate

Lula reconoció que la inflación es un problema, pero recordó que con el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), padre de Flávio y hoy en prisión domiciliaria tras ser condenado por golpismo, la situación era peor. También vinculó la inflación con la subida de los precios de los combustibles causados por "la guerra de Trump", el "amigo" de Bolsonaro.

Lula acudió vestido con traje oscuro y la corbata con los colores de la bandera brasileña, que reserva para los grandes eventos. Bolsonaro, con traje azul y camisa abierta, sin corbata.

Flávio trató de desconcentrar a Lula entrando en el plano siempre que su rival tenía la palabra, para negar las afirmaciones de su adversario con la cabeza o agitando el dedo. Al comienzo del debate, el opositor mostró la palabra "corruPTo" escrita en la palma de la mano, con las siglas del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula destacadas. En los momentos más ácidos, Lula reprochó a su adversario que "la mentira es el fuerte de la familia Bolsonaro". Flávio dijo que su rival da "asco" y por eso, "Brasil lo va a jubilar".

Bolsonaro también trató de desconcentrar a Lula mostrándole que entre el público estaba el exjuez Sérgio Moro, quien condenó al gobernante por corrupción, en una sentencia posteriormente anulada por irregularidades procesales. Los asesores de ambos candidatos también tuvieron su momento de protagonismo e hicieron tanto ruido que obligaron a interrumpir los respectivos discursos finales.

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