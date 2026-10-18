La guerra de Ucrania se extiende al mar Negro: ocho barcos atacados en aguas de la OTAN en los últimos diez días

Los detalles Tanto Bulgaria como Rumanía han denunciado cuatro ataques a buques en la última semana y media, de los cuales tres han acabado hundidos.

La guerra en Ucrania se ha extendido al mar Negro, con ataques recientes a buques en aguas de la OTAN, específicamente en Rumanía y Bulgaria. Un buque en aguas rumanas sufrió un ataque que provocó un incendio, mientras que otro mercante en la misma zona dejó ocho marineros desaparecidos. En los últimos diez días, ocho barcos han sido atacados, tres de los cuales se hundieron. Ante esta situación, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha prometido reforzar la defensa en el flanco oriental y colaborar estrechamente con los aliados en el mar Negro. El presidente rumano, Nicusor Dan, calificó la situación como grave e inaceptable.

La guerra de Ucrania se extiende también al mar Negro. En los últimos días, se han registrado varios ataques contra buques en aguas de la OTAN, más concretamente de Rumanía y Bulgaria.

El último en sufrir un ataque fue un buque en aguas rumanas que causó un incendio que la tripulación consiguió extinguir. El objetivo de otro de los últimos ataques fue un mercante también en aguas territoriales de Rumanía y que aún no está confirmado que haya sido perpetrado por un dron o un misil ruso. Pero que, de momento, ha dejado ocho marineros desaparecidos.

Y no son los únicos barcos que han recibido el ataque en esa zona. En los últimos diez días, son ocho los barcos atacados, todos ellos en las costas o en aguas internacionales de Rumanía y Bulgaria. Algunos de ellos, en concreto tres, han terminado hundiéndose.

Unos ataques que han llevado al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a asegurar al primer ministro búlgaro, Rumen Radev, y al presidente rumano, Nicusor Dan, que la Alianza seguirá adaptando su postura de disuasión y defensa según sea necesario.

"La OTAN ha reforzado su presencia a lo largo del flanco oriental, entre otras cosas, aumentando las capacidades de lucha contra los drones. La OTAN seguirá colaborando estrechamente con nuestros aliados en el mar Negro, adaptando nuestra postura de disuasión y defensa según sea necesario", afirmó este jueves Rutte.

Tras dicha reunión entre las partes, Dan recalcó que "la situación en el mar Negro es grave": "Se están produciendo ataques y hundimientos de buques mercantes. Hay marineros muertos, heridos y desaparecidos muy cerca de las costas de Rumanía y Bulgaria. Esto es inaceptable y tiene que acabar".

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