Bruselas investiga si Booking vulnera la norma contra anuncios fraudulentos y estafas

Los detalles También podría haber vulnerado la ley en lo que respecta a la transparencia, ya que no identificó claramente como anuncios los listados cuyos proveedores pagaron por aparecer en una posición más destacada en los resultados de búsqueda.

La Comisión Europea ha iniciado un expediente contra Booking por no cumplir con la Ley de Servicios Digitales, al no abordar adecuadamente los riesgos de anuncios fraudulentos y 'phishing'. Bruselas critica que la plataforma no haya mitigado estos riesgos ni garantizado la transparencia al no identificar claramente los anuncios pagados. Henna Virkkuen, vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, destacó la importancia de que los europeos puedan reservar sin temor a estafas. Booking, por su parte, afirma colaborar con las autoridades y prioriza la seguridad y protección de datos, comprometiéndose a combatir el fraude online.

La Comisión Europea ha informado este miércoles del inicio de un expediente formal contra la plataforma de reservas 'online' Booking por no tomar las medidas a que le obliga la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) contra prácticas ilegales como los anuncios fraudulentos y el riesgo de 'phishing'.

"Booking no está haciendo suficiente para evitar el fraude y las estafas online", ha avisado el portavoz comunitario de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, quien ha recordado que el 66% de las reservas hoteleras realizadas a través de Internet en la Unión se tramitan con Booking, "mientras que las denuncias por estafa han aumentado un 500% entre 2022 y 2024", con un valor del fraude de 4.200 millones de euros.

En concreto, Bruselas apunta que la compañía no ha "evaluado con diligencia ni mitigado de manera efectiva" los riesgos vinculados con los anuncios fraudulentos y estafas por suplantación de identidad ('phishing').

La plataforma también podría haber vulnerado la DSA en lo que respecta a la transparencia, ya que no identificó claramente como anuncios los listados cuyos proveedores pagaron por aparecer en una posición más destacada en los resultados de búsqueda mostrados a los usuarios.

"Nos preocupa que Booking no esté protegiendo suficientemente ni los datos de las compañías ni de los usuarios privados, lo que incluye nombres, números de teléfono y el email", ha indicado el portavoz, entre los ejemplos de irregularidades por las que Bruselas ha dado el paso de abrir un procedimiento formal.

También ha puesto ejemplos de prácticas "ilegales" en la Unión, como los casos en que tras realizar una reserva a través de la plataforma el cliente descubre al llegar a su destino que la propiedad "no existe" en la dirección indicada por la reserva o el que compañías paguen para que su hotel aparezca "más alto en el ranking" de la compañía sin que se advierta de que es un contenido promocionado, ya que en la práctica es un anuncio encubierto.

Así las cosas, Bruselas da comienzo ahora a una "investigación prioritaria" que le permitirá requerir información adicional a la compañía y recabar otras pruebas, al tiempo que está capacitada para dictar medidas cautelares para contener riesgos o imponer cambios a la compañía. El expediente, sin embargo, no tiene un plazo establecido para su conclusión.

Entretanto, los servicios comunitarios examinarán si Booking ha identificado y evaluado adecuadamente los "riesgos sistémicos" relacionados con la difusión de contenidos ilegales, tales como los listados falsos, las propiedades inexistentes, la suplantación de identidad o las ofertas que violan la protección del consumidor. También evaluarán si la plataforma ha puesto en marcha medidas eficaces para mitigar estos riesgos, en particular eliminando las listas fraudulentas o que no cumplen las reglas de la DSA.

En cuanto a la protección de datos, Bruselas se centrará en los riesgos relacionados con la forma en que se comparten los datos de reservas y huéspedes con los proveedores de alojamiento y el diseño y funcionamiento del servicio de mensajería de Booking. Asimismo, analizará si la empresa ha establecido salvaguardias suficientes para evitar que los datos se utilicen indebidamente para llevar a cabo operaciones de phishing y solicitar pagos fraudulentos.

Finalmente, respecto a la falta de transparencia a la hora de informar que las ofertas promocionadas por el pago de una comisión, la Comisión quiere aclarar si los usuarios pueden ver fácilmente quién está detrás de cada anuncio mostrado en Booking, quién pagó por él, por qué lo están viendo y cómo pueden cambiar la configuración que determina qué anuncios deben o no ver.

Booking asegura colaborar con Bruselas

"Los europeos deben poder reservar sus vacaciones sin temor a ser estafados. La Ley de Servicios Digitales establece responsabilidades claras en las plataformas para abordar estos riesgos y debemos garantizar que la plataforma de reservas líder en Europa se tome en serio esas responsabilidades", ha expresado en un comunicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario de Soberanía Tecnológica, Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen.

En un breve comunicado, la compañía ha indicado que está "colaborando plenamente" con el Ejecutivo comunitario para abordar de manera "constructiva" las presuntas irregularidades apuntadas por Bruselas, al tiempo que ha defendido que "la seguridad, la confianza y la protección de los datos personales son prioridades fundamentales" para Booking.

"Estamos comprometidos a trabajar con los gobiernos, organismos reguladores, fuerzas de seguridad y socios del sector pertinentes para combatir la ciberdelincuencia y el fraude online y proteger tanto a viajeros como a colaboradores", concluye el comunicado de Booking.

Los consumidores avisan de que es un problema sistémico en el ámbito digital

También ha reaccionado a la decisión de Bruselas la Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés), que en un comunicado ha aplaudido el paso dado pero reclamado que los servicios comunitarios a tomar medidas contra "problemas similares" denunciados por este organismo el pasado mayo con respecto a otras compañías como Meta, TikTok y Google.

"Es un problema sistémico. En un momento en el que la gente en toda Europa está siendo bombardeada con contenidos online fraudulentos, las compañías deben acatar urgentemente las reglas y limpuar sus plataformas de las estafas financieras que circulan", ha pedido el director general de BEUC, Agustin Reyna.

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