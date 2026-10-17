'Manita' del Barça al Betis con un Lamine mágico y polémico

La joya blaugrana firmó una primera parte estelar y estuvo involucrado en la 'tangana' en la que el Betis se quedó con diez. Su gol a los 10 minutos, una obra de arte.

Lamine está enchufadísimo. En una visita a la Cartuja ante un rival como el Betis, todo hacía pensar que el Barça podía encontrar por primera vez esta temporada oposición de verdad. No ha sido así.

Yamal se ha encargado de volver a firmar un gol memorable. Deja un rival atrás, recorta a otro en el pico del área y la pone en la escuadra. Una auténtica obra de arte. La joya blaugrana, en un momento de forma excepcional.

En la segunda parte, Lamine ha estado involucrado en la acción que ha acabado en tarjeta roja para Facundo Bernal, zaguero del Betis. Antes, Valentín Gómez ha puesto el 1-1. Reacción inmediata y cambio de dinámica en el encuentro.

El Betis comienza a crecer en el encuentro pero Rodri, en un córner, ha adelantado de nuevo al Barça. Primer gol del madrileño como blaugrana tras una nueva actuación completísima. Sorprende su facilidad para gobernar el centro del campo.

Tres minutos después, Lo Celso pone el balón en la escuadra, pero una mano del Cucho en la jugada previa anula el gol. La Cartuja ha estallado pero llega el descanso. El Barça sale a arrollar y Gabriel Jesús marca un 'doblete' en menos de un minuto, un esos goles ha sido anulado por fuera de juego.

El Betis vuelve a reaccionar y Abde marca un minuto después el 2-3. En esa misma acción, Lamine y Facundo Bernal se encaran y el defensa verdiblanco acaba expulsado. Los de Flick han continuado dominando hasta marcar el 2-4. Obra de Eric García.

Dani Olmo ha sido el autor del quinto con un gran gol. El Barça suma una nueva victoria y se sitúa en 9 victorias de 9 posibles. El próximo desafío, el Clásico de la semana que viene aunque el martes en Champions deberán visitar al campeón de Europa, el PSG, en el Parque de los Príncipes.

El Betis, por su parte, sigue en puestos Champions y recibirán al Feyenoord el martes. La próxima jornada de Liga, visitarán al Celta de Vigo.