Ahora

Tras el encuentro ante el Betis

Drama en la defensa del Barça: Koundé y Eric García, bajas ante el PSG ¿Llegan al Clásico?

El francés tiene bastante mejor pronóstico que el español. Su presencia en el Parque de los Príncipes está descartada, falta saber si estarán disponibles en el Clásico del domingo que viene.

Koundé y Eric García Koundé y Eric GarcíaGetty

Los defensas Eric Garcia, con una lesión muscular, y Jules Kounde, que sufre un esguince en el tobillo izquierdo, causarán baja en el duelo de la Liga de Campeones que el Barcelona disputará este martes ante el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.

Así lo confirmó este domingo en un comunicado el club catalán, que precisa que el internacional español estará entre tres y cuatro semanas en el dique seco por una dolencia en el recto anterior del muslo derecho.

En el caso de Jules Kounde, la evolución de su lesión en el tobillo marcará su disponibilidad con vistas al clásico del próximo domingo frente al Real Madrid. Ambos jugadores acabaron tocados físicamente en el encuentro que el Barcelona disputó este sábado ante el Betis (2-5) en La Cartuja, donde el también zaguero Gerard Martín fue sustituido al descanso por precaución, aunque el jugador catalán sí estará a disposición del técnico Hansi Flick para el encuentro del Parque de los Príncipes.

Las bajas de Eric Garcia y Kounde se suman a la del central Andreas Christensen y dejan la zaga azulgrana en cuadro. Hansi Flick solo podrá contar con dos centrales del primer equipo -Pau Cubarsí y Gerard Martín- y los laterales Joao Cancelo, Xavi Espart y Alejandro Balde para medirse al vigente campeón de Europa

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Francia, en un "punto de no retorno": el país arde entre protestas que dejan más de 2.000 detenidos, 600 agentes heridos y un ayuntamiento en llamas
  2. Hallan el cuerpo de la mujer que cayó en una riera en Cabrera de Mar por las lluvias torrenciales en Cataluña
  3. Rufián reconoce el "fracaso absoluto" de la unión de la izquierda: "Sobrestimé la fuerza electoral que podía atesorar"
  4. La Policía se despliega en Los Rosales y El Tarajal para desalojar a los migrantes que aún seguían las calles de Ceuta
  5. Les ofrecen comida, libros, impresiones gratis, usar el baño, cargar el móvil... la solidaridad de pequeños comercios con los acampados en Sol
  6. Incertidumbre en El Vaticano por el cáncer del papa: "Si hubiera muerto en la operación, habría un sector preparado para controlar el cónclave"