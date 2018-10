Julen Lopetegui se juega su futuro ante el Viktoria Plzen con la mirada en el Clásico

El Real Madrid y Julen Lopetegui tendrán una buena oportunidad de coger moral y crédito respectivamente antes del importante Clásico ante el FC Barcelona cuando reciban este martes al Viktoria Plzen en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y ante el que esperan darse un respiro después de encadenar cinco partidos consecutivos sin ganar.

Los de Julen Lopetegui suman cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco encuentros, unos malos resultados que han colocado al de Asteasu en la cuerda floja. Todas las informaciones apuntan hacia una más que posible destitución, pero el técnico vasco no se resigna y está dispuesto a ganar crédito para buscar un golpe en la mesa en el Clásico del Camp Nou.

El exseleccionador no da con la tecla y ante el Levante el pasado sábado sufrió un duro revés con la derrota por 1-2, donde la única 'buena' noticia fue el gol de Marcelo que puso fin a más de ocho horas sin hacer gol, pero que no evitó que el actual campeón de Europa esté a cuatro puntos de un Barcelona que le puede descolgar aún más.

El Real Madrid, con novedades en su once, gozó de muchas ocasiones, pero los palos, la falta de puntería y una gran actuación del guardameta Oier agrandaron aún más la otra herida, la defensiva, un problema mayor que le está costando ir a contracorriente en casi todos sus partidos y que aumenta su extraña falta de pegada.

Con todas las miradas puestas en Lopetegui, que podrá comprobar el grado de confianza que le guarda su afición, y en posibles nombres de sustitutos, la 'Champions' puede ser la oportunidad perfecta para revertir la situación, pero también para agravarla aún más.

Y es que en esa mala racha el habitual idilio con el torneo continental también se resquebrajó con la derrota en Moscú que dejó en nada todo lo despertado por el brillante estreno ante la Roma, por lo que no el equipo madrileño no tiene margen para otra cosa que no sea la victoria ante la teórica 'cenicienta' de este Grupo G.

Por ello, el campeón checo centra la atención en la siempre tensa y movida semana del Clásico, encuentro para el que parece que volverá Dani Carvajal, la única baja de Lopetegui que dejó en el banquillo a Gareth Bale y Karim Benzema ante el Levante.

Ambos tuvieron minutos en la segunda mitad y no rompieron la sequía que arrastran desde septiembre, pero parece que volverán al once este martes, mientras que Lopetegui debe decidir si opta junto a ellos por Asensio o mantiene a Isco.

Toni Kroos, que no jugó el sábado, también debe ser de la partida en el centro del campo junto a Casemiro y Modric, mientras que el mal partido de un errático Varane podría abrir la puerta a la titularidad a Nacho junto al capitán Sergio Ramos. Keylor Navas, dentro de la política de alternancia, apunta a la titularidad.

Todo para confirmar su teórico mayor potencial ante un Viktoria Plzen, que suma un punto de su empate inicial ante el CSKA donde desperdició una renta de 2-0 y que demostró en Roma, donde cayó por 5-0, una debilidad defensiva, sobre todo como visitante, de la que esperan sacar provecho los locales para coger moral en su ataque.

En su país, el equipo de Pavel Vrba es segundo con 28 puntos a tan solo dos del líder, el Slavia de Praga, tras empatar en casa del Bohemians (2-2), y en el Bernabéu no podrá contar con Kopic, Kovaric y Kolar. El delantero Michael Krmencik, autor de los dos tantos ante el CSKA y que ha anotado siete en el torneo doméstico, es su principal referencia.