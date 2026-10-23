Ángel Torres responde a Bordalás y se desata la guerra en el Getafe: "Qué hace aquí si está a disgusto..."

El presidente del Getafe carga contra su propio entrenador después de quejarse por su plantilla tras el partido de Conference League contra el Lugano.

Se desata la guerra en el Getafe. José Bordalás se quejó después del partido de Conference League de su plantilla y dijo que se sentía "engañado" y Ángel Torres, su presidente, le ha respondido en 'La SER' diciendo que "hay que tener la cara como el cemento armado".

Esto dijo Bordalás después de caer goleado contra el Lugano: "Hoy se ha demostrado que no puedo darle descanso a mis jugadores. Todo el mundo se ha dado cuenta de que no he hecho cambios. No merezco esto, me siento engañado porque no se ha cumplido lo que se me ha prometido año tras año y estoy enojado. Quiero al Getafe y esto es muy doloroso".

Y su presidente ha respondido: "Lo que no entiendo es qué hace aquí si está tan a disgusto. Él ha firmado porque ha querido. Tiene la puerta abierta...".

"Decir que yo le he engañado... hay que tener la cara como el cemento para decirme a mí, después de 30 años... yo no he engañado ni a él ni a nadie. Yo lo que te digo es que tiene que respetar a los futbolistas igual que los futbolistas le respetan a ellos. No voy a entrar en una guerra de declaraciones", ha expresado el presidente del Getafe.

"Una de las mejores plantillas que hemos tenido"

"Esta es una de las mejores plantillas que hemos tenido. No es ningún drama. Él piensa una cosa y ahora los futbolistas le van a demostrar que está equivocado y punto. Y a trabajar. Lo que hay que hacer es ganar en Bilbao y ya está", ha dicho Torres.

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