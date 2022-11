David Colomer, CEO de IPG Mediabrands Iberia y Francia, ha participado en la tercera jornada de Metafuturo para hablar sobre el nuevo paradigma de la comunicación. Durante su intervención, que se puede ver íntegra en el vídeo que acompaña a esta noticia, Colomer ha destacado, entre otras cosas, los riesgos de las 'fake news', pero también de la 'fake comunicación'. Según ha explicado, el consumidor "es muy cruel y juzgará con mucha severidad lo que no diga si no es cierto".

Colomer ha enfatizado la necesidad de retener el talento y ha advertido que como industria hay que asegurarse de que "primamos a las compañías que crean empleo y no las que destruyen". El CEO de IPG ha puesto como ejemplo la "sacrosanta de la inteligencia artificial, el algoritmo. etcétera." y ha advertido: "Tengamos un poquito de prudencia y cuidado, no sea que nos estemos pegando un tiro en el pie y que no sea verdad y cuando nos damos cuenta estamos todos en casa". En su opinión, lo único que tenemos y en lo que hay que invertir para retener es en el talento. "El talento es lo único en lo que tenemos, el resto todo irá bien"