Ahora

Loterías de la ONCE

Comprueba los resultados del Super 11 de la ONCE de hoy, martes 20 de octubre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del martes 20 de octubre de 2026.

Juegos ONCE | Estos son los números premiados del Super 11 del martes Juegos ONCE | Estos son los números premiados del Super 11 del marteslaSexta

Para este martes 20 de octubre de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. La DANA Adam azota España, en directo | La Generalitat levanta el confinamiento en los ocho municipios de la Comunitat Valenciana en los que seguía en vigor
  2. Renuncia en bloque la lista del PSOE por Palencia al Congreso tras imponerles Ferraz a su candidata
  3. Nueva jornada de huelga educativa en Madrid con violencia policial, Ayuso a la fuga y exigencias de negociación
  4. Francia decreta toques de queda parciales y anuncia ayudas excepcionales a los comercios por los graves disturbios
  5. Vito Quiles vuelve a tensionar las calles: 'huevazos' a los mossos y cargas policiales en Barcelona
  6. Vidas rotas por un bulo: la ultraderecha acusa falsamente a dos jóvenes de asesinar a una anciana en Burgos