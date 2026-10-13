Ahora

Loterías de la ONCE

Comprueba los resultados del Super 11 de la ONCE de hoy, martes 13 de octubre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del martes 13 de octubre de 2026.

Todos los números premiados de los 5 sorteos del Super Once del martes Todos los números premiados de los 5 sorteos del Super Once del marteslaSexta

Para este martes 13 de octubre de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Visita de los reyes a Ceuta, en directo | Felipe VI y Letizia llegan a Ceuta con "ilusión y ganas" dos meses y medio después de la entrada masiva
  2. Frente Amplio acuerda como candidata a Ada Colau e invita a Podemos "a formar parte de este proyecto"
  3. El Supremo mantiene para el 29N la suspensión del voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos'
  4. Siguen los retrasos en las salidas de la alta velocidad Madrid - Barcelona tras el incendio que interrumpió la línea cuatro horas
  5. El PP de Cádiz urge la dimisión de Landaluce y exige a los ediles de Algeciras retirarle su apoyo tras las denuncias por agresión sexual
  6. El papa León XIV será hospitalizado este martes para someterse a la operación del nódulo del pulmón