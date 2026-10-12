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Sorteo europeo

EURODREAMS | Comprobar resultado y premios de hoy, lunes 12 de octubre de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este lunes 12 de octubre de 2026, para el EuroDreams.

Comprueba el EuroDreams de hoy: números premiados del sorteo del lunes Comprueba el EuroDreams de hoy: números premiados del sorteo del luneslaSexta

Para este lunes 12 de octubre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de EuroDreams:

  • Combinación ganadora: 03 04 06 19 30 36
  • Número adicional 'sueño': 2

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once, de la Bonoloto, del Cupón Diario de la ONCE y de La Primitiva.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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