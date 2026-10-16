Ahora

Viernes de la ONCE

Resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes 16 de octubre de 2026

Comprueba en laSexta.com la combinación ganadora del premio de 6 millones de euros del Cuponazo de la ONCE del viernes 16 de octubre de 2026.

Resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes Resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE del vierneslaSexta

Para este viernes 16 de octubre de 2026, los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número y la serie se llevan un premio de 6 millones de euros. Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once y de la Bonoloto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones generales 29N, en directo | Frente Amplio se suma a la alianza de Compromís y Podemos en la Comunitat Valenciana
  2. Un informe del CNI confirma que Marruecos era "consciente" del peligro de la entrada masiva en Ceuta y optó por una "actuación pasiva"
  3. Huelga educativa en directo | Tercer día de huelga indefinida en Madrid por la educación pública: "¡La lucha es el único camino!"
  4. El alcalde de Algeciras, citado para declarar como imputado por un delito sexual
  5. La Audiencia de Madrid reabre la causa para investigar si Vito Quiles coaccionó a Begoña Gómez
  6. La portavoz del PSOE Montse Mínguez anuncia su dimisión "con la conciencia tranquila" tras la polémica con su pareja