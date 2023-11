La investigación de Samuel Sánchez se centra en el diseño de nanorrobots autopropulsados que navegan dentro del cuerpo humano transportando en su interior la dosificación precisa de fármacos y, por ejemplo, llevándola hasta el corazón de un tumor para combatir el cáncer.

Los nanorobots (nanopartículas autopropulsadas) se basan en una tecnología disruptiva muy novedosa, siendo el grupo de Samuel Sánchez un referente a nivel mundial en aplicaciones en biomedicina. En particular, en oncología sus investigaciones son de altísimo valor y los resultados hasta la fecha son muy prometedores. Además, los nanorobots tienen aplicaciones en el tratamiento de infecciones de la piel (Arqué et al. ACS Nano 2022), artritis (cooperación con Fundación Garcia-Cugat en Hospital Quirón), efecto mucolítico en tumores (colaboración con VHIO, Vall Hebrón), ruptura de barreras biológicas (Fraire et al. ACS Nano 2023) y tratamiento de enfermedades oculares (colaboración con Ghent Univ., Bélgica). El éxito de los resultados in vivo consolida la tecnología de los nanobots como una nueva modalidad de transporte de fármacos con un gran potencial en nanomedicina y destinada a mejorar la calidad de vida de los pacientes reduciendo los efectos secundarios y los costes de hospitalización.

El galardonado ha recibido la distinción de manos de Silvio González, vicepresidente Ejecutivo de Atresmedia.

Los científicos e iniciativas premiadas de 2023

Los galardonados de esta novena edición han sido fallados por los miembros del Comité de Expertos de Constantes y Vitales entre un total de 66 candidaturas. Dicho comité está compuesto por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación científica y médica, entre los que se encuentran grandes especialistas como Jesús García-Foncillas López, Fátima Bosh, Josep Brugada, Ángela Nieto, Carlos Camps y Ángela Milla y los citados Bartolomé Beltrán, Mariano Barbacid, Pedro Duque, María Sanz Vicente, Javier García Martínez, Alfredo Carrato, Ramón Reyes, María José Alonso y Gloria González-Aseguinolaza.

Para la selección y evaluación de las candidaturas, se ha contado con la colaboración de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en el caso del Premio ‘Joven Talento’ y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en el de mejor Publicación biomédica. Estos han sido los galardonados de la presente edición, que ha recibido casi medio centenar de candidaturas, y cuya labor investigadora puede conocerse en mayor profundidad en constantesyvitales.com.

Premio Constantes y Vitales a la Mejor publicación biomédica del año

• Eduard Batlle, investigador ICREA en el Instituto de Investigación biomédica IRB Barcelona y del CIBER de Cáncer (CIBERONC)

Premio Constantes y Vitales a la mejor Campaña de divulgación en prevención médica

• 'Dona Vida, Dona Médula. Tú sí que puedes', de la Asociación de donantes de médula ósea de Extremadura (ADMO)

Premio Constantes y Vitales a la Trayectoria Científica en investigación biomédica

• Dr. Jesús San Miguel. Consultor Senior del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra y Catedrático de Medicina-Hematología