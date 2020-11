Nuria Monserrat, del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), ha recibido el galardón por su publicación: “Inhibition of SARS-CoV-2 Infections in Engineered Human Tissues Using Clinical-Grade Soluble Human ACE2”.

Durante el inicio de la pandemia poco se sabía de cómo el virus SARS-CoV-2 infectaba las células humanas. Fue en el mes de febrero de este año cuando Montserrat, junto a otros grupos de investigación en Suecia, Canadá y Austria, plantearon usar réplicas en miniatura de riñones humanos generados en el laboratorio de Montserrat para entender los primeros pasos de la infección por SARS-CoV-2.

El poder tener un modelo in vitro de estas características, serviría también para identificar un fármaco capaz de bloquear la entrada del virus arrojando luz sobre posibles estrategias terapéuticas para tratar la Covid-19.

Olga Sánchez, presidenta Fundación AXA, ha entregado el premio a Nuria Montserrat.

'Llámalo cáncer' de la AECC, mejor campaña de divulgación en prevención médica

Borja Ibañez Cabeza, Premio Joven Talento en Investigación Biomédica

Francisco Martínez Mojica, microbiólogo, investigador y profesor español, premio a la Trayectoria Científica