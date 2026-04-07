Con motivo del Día Mundial de la Salud, expertos de la Asociación Española de Pediatría y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología advierten de que la desinformación y las brechas en la inmunización están abriendo la puerta a brotes de sarampión, meningitis y polio en regiones donde ya se consideraban controladas. El mensaje de los especialistas es unánime: la colaboración científica y la vacunación sólida son las únicas herramientas capaces de evitar crisis sanitarias a gran escala.

El sarampión se ha convertido en el principal foco de preocupación internacional debido a su altísima capacidad de contagio. En 2024, Europa y Asia Central registraron más de 127.000 casos, la cifra más alta en un cuarto de siglo. Incluso España ha perdido su estatus de país libre de sarampión según la OMS, tras detectar diversos brotes provocados por la falta de la segunda dosis en ciertos grupos y el aumento de casos importados. Aunque nuestro país mantiene coberturas altas, el movimiento antivacunas en naciones vecinas y los mensajes que cuestionan la seguridad de la triple vírica en Norteamérica están comprometiendo la inmunidad colectiva global.

Amenazas que cruzan fronteras

La preocupación no se limita al sarampión. En el Reino Unido, un brote de meningitis B en el entorno universitario ha generado una alarma social sin precedentes, agotando las existencias de vacunas en las farmacias tras registrarse fallecimientos entre estudiantes no inmunizados. Por otro lado, la poliomielitis ha vuelto a dar señales de vida en países desarrollados, con casos detectados en adultos no vacunados, lo que subraya la fragilidad de los avances si se descuida la vigilancia.

A estas enfermedades tradicionales se suman las patologías zoonóticas, aquellas que saltan de animales a humanos. Enfermedades de origen tropical como el dengue, el zika o el chikungunya están aumentando su presencia en Europa. Los expertos señalan que el cambio climático y la expansión urbana hacia zonas rurales han facilitado que vectores como el mosquito tigre se asienten en territorios donde antes no existían. Este escenario obliga a adoptar el enfoque "One Health", entendiendo que la protección del ser humano es inseparable de la salud de los animales y del medio ambiente.

Reconstruir la confianza en la evidencia

Bajo el lema "Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia", la OMS inicia este 7 de abril una campaña global para contrarrestar las noticias falsas y los canales de desinformación que socavan la salud pública. La pérdida de confianza en la evidencia científica se traduce directamente en vidas perdidas por causas evitables. Los expertos insisten en que la prevención no es solo una opción individual, sino una responsabilidad social que protege a los más vulnerables de la comunidad.

Fomentar la transparencia, asegurar la financiación de los programas de inmunización y combatir los mitos con datos rigurosos son los pilares para un futuro saludable. La historia de la medicina demuestra que la ciencia ha logrado erradicar amenazas devastadoras, pero esa victoria solo es permanente si se mantiene el compromiso con la vacunación. Ante el aumento de la incidencia de estos patógenos, el apoyo a la investigación y el seguimiento de las orientaciones basadas en pruebas son más urgentes que nunca para evitar que el progreso sanitario retroceda décadas.