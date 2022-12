Un tratamiento en ensayo clínico fase 2 con una vacuna de ARNm desarrollada por Moderna mRNA-4157/V940, en combinación con la inmunoterapia 'Keytruda' (pembrolizumab) de de MSD, reduce en un 44% el riesgo de recaída o muerte por melanoma en comparación con la administración sola de la inmunoterapia. Explicamos en qué consiste y cómo lo valora la Doctora Marisol Soengas experta e investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Los resultados de este estudio, llamado 'Keynote-942' son la primera demostración de la eficacia de un tratamiento oncológico que utiliza la tecnología ARNm, que fue utilizada por primera vez para las vacunas contra la COVID-19.

Las vacunas personalizadas contra el cáncer están diseñadas para preparar al sistema inmunitario de modo que el paciente pueda generar una respuesta antitumoral a medida, específica para las mutaciones de su tumor.

Por un lado la vacuna de Moderna mRNA-4157/V940 pretende estimular una respuesta inmunitaria mediante la generación de respuestas específicas de células T (parte del sistema inmune) basadas en la firma mutacional única del tumor de un paciente.

Por otra parte, 'Keytruda' (pembrolizumab) se trata de una inmunoterapia que aumenta la capacidad del sistema inmunitario del organismo para detectar y combatir las células tumorales.

Esta semana Moderna y MSD anuncian tras los primeros estudios clínicos que la combinación de ambos puede aportar una mejora para la destrucción de las células tumorales mediada por las células T.

El ensayo clínico en fase 2 del 'Keynote-942'

En el estudio 'Keynote-942' han participado 157 pacientes con melanoma en estadio III/IV, es decir, cuando ya existe una metástasis.

Tras la resección quirúrgica completa del tumor, una parte de los pacientes recibió nueve dosis de la vacuna de Moderna, llamada por el momento mRNA-4157/V940, y durante un año 200 mg de 'Keytruda' (pembrolizumab) cada tres semanas hasta 18 ciclos.

El resto de pacientes fue tratado solo con 'Keytruda' (pembrolizumab) durante un año hasta la recaída de la enfermedad o hasta superar los límites de toxicidad del tratamiento.

Los acontecimientos adversos observados con esta combinación de tratamientos coincidieron con los notificados previamente en un ensayo clínico de fase 1.

Se produjeron acontecimientos adversos graves relacionados con el tratamiento en el 14,4% de los pacientes que recibieron la vacuna y 'Keytruda' (pembrolizumab), frente al 10% que solo recibieron la inmunoterapia 'Keytruda' (pembrolizumab).

Valoración de investigadora experta en melanoma

La Doctora Marisol Soengas, jefe del Grupo de Melanoma del (CNIO), galardonada con numerosos premios, entre ellos el Premio Constantes y Vitales 2017 a la 'Mejor investigación biomédica', por estudiar la conexión de la linfoangiogénesis con la metástasis del melanoma, hace una valoración del nuevo tratamiento.

Como experta en el campo resalta el "potencial" de este tratamiento de combinación de vacuna de ARNm de Moderna con la inmunoterapia de MSD aunque se muestra prudente a falta de tener un conocimiento completo de los detalles del ensayo clínico.

"Lo importante de esta noticia es el potencial que tiene esta terapia, la posibilidad de personalizar vacunas dirigidas a alteraciones específicas del paciente. Lo interesante es el concepto: una vacuna personalizada", ha comentado Soengas en declaraciones a SMC España.

La experta señala que el melanoma es un tipo de tumor con alto índice de mutaciones y que ante tantas alteraciones es “difícil desarrollar una terapia personalizada”.

Esta vacuna, explica la doctora, introduce 34 alteraciones que puedan tener estos pacientes (neoepítopos), y se combina con inmunomoduladores. Y aunque señala que "las respuestas son interesantes: se reduce la posibilidad de recurrencia o muerte en un 44%", también apunta a algunas limitaciones del estudio.

Por un lado aunque el número de pacientes es importante este se encuentra seleccionado por estar en riesgo de desarrollar metástasis tras la cirugía.

"Se trata de un ensayo de prevención en pacientes a los que se les ha eliminado el tumor y además se han empezado a tratar en condiciones en las que no se observa metástasis en ganglios, vísceras ni cerebro (se intenta intervenir antes en pacientes que no han desarrollado metástasis todavía, pero están en riesgo)," comenta Soengas.

Y prosigue, "Tiene sentido la elección porque los pacientes con melanoma responden relativamente bien a inmunoterapia".

Por otro lado, considera que el seguimiento del tratamiento se debe prolongar a más de un año.

"Un 44% es muy importante, pero tendrán que continuar en el tiempo. Y también mirar en pacientes más avanzados", ha insistido.

Finalmente se refiere al hecho de que los datos se presenten sin una publicación previa con los detalles completos del ensayo.

"Realmente no sabemos los detalles del ensayo clínico. La falta de conocimiento del ensayo per se, porque no se ha publicado", ha señalado.

¿Cómo funciona la vacuna de Moderna mRNA-4157/V940?

Parte del tratamiento es una vacuna de Moderna llamada mRNA-4157/V940.

Se trata de una novedosa vacuna oncológica personalizada basada en el ácido ribonucleico mensajero (ARNm) que consiste en un único ARNm sintético que codifica hasta 34 neoantígenos diseñados y producidos a partir de la firma mutacional única de la secuencia de ADN del tumor del paciente.

Una vez administrada al cuerpo, las secuencias de neoantígenos derivadas algorítmicamente y codificadas por ARN se traducen endógenamente y se someten al procesamiento y la presentación natural de antígenos celulares, un paso fundamental en la inmunidad adaptativa.

¿Qué es 'Keytruda' (pembrolizumab)?

La otra parte del tratamiento es 'Keytruda' (pembrolizumab) que actúa como un potenciador de la capacidad del sistema inmunitario del organismo para ayudarle a detectar y combatir las células tumorales.

Técnicamente se trata de un anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea la interacción entre PD-1 y sus ligandos, PD-L1 y PD-L2, activando así los linfocitos T que pueden afectar tanto a las células tumorales como a las sanas.

'Keytruda' está indicado para el tratamiento de pacientes con melanoma irresecable o metastásico.

El programa de investigación clínica inmuno-oncología de la empresa MSD es de los más grandes del sector. En la actualidad hay más de 1.600 ensayos que estudian 'Keytruda' en una amplia variedad de tipos de cáncer y entornos de tratamiento.