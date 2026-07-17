La inteligencia artificial (IA) está ayudando a las enfermeras a predecir mejor los problemas de salud antes de que se conviertan en emergencias, según una nueva revisión de investigaciones existentes realizada por expertas de la Universidad de Gachon en Corea del Sur y publicada en 'JMIR Nursing'.

El estudio reveló que las intervenciones de enfermería basadas en IA pueden mejorar la atención de las personas con enfermedades crónicas al identificar a los pacientes con mayor riesgo de complicaciones, reducir las visitas hospitalarias no planificadas y, potencialmente, disminuir los costos de atención médica.

La revisión examinó la evidencia de ocho revisiones sistemáticas de alta calidad. La autora principal, Jee Young Joo de la Universidad de Gachon y su equipo encontraron evidencia consistente de que la IA puede ayudar a las enfermeras a tomar decisiones más informadas y proactivas, particularmente cuando cuidan a personas con afecciones crónicas como enfermedades cardíacas y diabetes.

La IA ayuda a las enfermeras a predecir posibles emergencias | Pexels

IA como herramienta de apoyo

En lugar de reemplazar a las enfermeras, los hallazgos sugieren que la IA puede servir como herramienta de apoyo a la toma de decisiones clínicas al analizar grandes cantidades de información de los pacientes para identificar señales de alerta que de otro modo podrían pasar desapercibidas. En todos los estudios revisados, el aprendizaje automático fue la forma de IA más utilizada.

Sin embargo, los autores señalan que aún no hay suficiente evidencia para determinar si las intervenciones de enfermería basadas en IA mejoran el bienestar psicológico o emocional de los pacientes, lo que pone de manifiesto una importante laguna para futuras investigaciones.

A medida que los sistemas de salud se enfrentan a un número creciente de personas con enfermedades crónicas, la IA tiene el potencial de convertirse en una parte importante de la práctica de enfermería rutinaria. Estos hallazgos ofrecen orientación a los líderes y educadores del sector salud que buscan integrar la IA en la atención y la formación de enfermería.