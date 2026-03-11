Un estudio reciente de la Universidad del Sur de California (USC), publicado en JAMA Network Open, revela una realidad preocupante: aunque los hombres suelen presentar tasas más altas de esta enfermedad, las mujeres con factores de riesgo cardiometabólico, como la diabetes tipo 2 o una circunferencia de cintura elevada, experimentan un impacto mucho más severo y acelerado en su salud hepática.

La investigación destaca que, si bien las mujeres parten de niveles de riesgo basales más bajos, la presencia de patologías metabólicas actúa como un multiplicador de daño mucho más potente que en los varones. "Controlar estos factores no solo es vital para el corazón, sino también para el hígado", advierte Jennifer Dodge, autora principal del estudio. Este hallazgo supone una llamada de atención para la comunidad médica, ya que la grasa abdominal y el azúcar en sangre están castigando el hígado femenino con una intensidad que hasta ahora no se había documentado con tanta precisión.

La circunferencia de la cintura como alarma

Los datos extraídos de casi 6.000 adultos muestran diferencias estadísticas asombrosas. Por ejemplo, tener una circunferencia de cintura alta multiplica por 11 las tasas de fibrosis en mujeres, mientras que en hombres el riesgo se multiplica por cuatro. En el caso de la diabetes o prediabetes, el riesgo de sufrir cicatrices hepáticas es 2,8 veces mayor en la población femenina, frente al 1,4 observado en los hombres.

Los investigadores señalan que estas medidas objetivas, obtenidas mediante ultrasonidos y analíticas, ofrecen una imagen mucho más fiel de la epidemia de hígado graso que los simples registros médicos. El peligro se dispara cuando se combinan varios factores. Presentar dos o más condiciones de riesgo cardiometabólico se asocia con un aumento de 8,4 veces en la probabilidad de fibrosis en mujeres.

En los hombres, esta misma combinación "solo" multiplica el riesgo por 2,6. Esta disparidad sugiere que el organismo femenino reacciona de forma más vulnerable ante el desajuste metabólico, acelerando la inflamación crónica que destruye las células del hígado.

El papel de las hormonas y la prevención

La ciencia busca ahora entender por qué ocurre esta diferencia de género. Una de las hipótesis principales reside en el papel protector de los estrógenos. Se cree que estas hormonas ayudan a las mujeres a mantener el hígado sano, pero esa protección se desvanece durante la transición a la menopausia.

Esto explicaría por qué, a partir de cierta edad, la progresión hacia la fibrosis se vuelve tan agresiva. El equipo de la USC ya planea investigar si la terapia de reemplazo hormonal podría frenar este deterioro hepático en mujeres postmenopáusicas. Este estudio subraya la necesidad de un enfoque preventivo integral. Mantener un peso saludable y controlar los niveles de glucosa no es solo una cuestión de estética o de salud cardiovascular, sino una barrera crítica para evitar complicaciones hepáticas que hoy están en aumento en todo el mundo.

El próximo paso de los investigadores será realizar un seguimiento a largo plazo para confirmar si estos factores metabólicos son la causa directa del aumento de casos graves de cirrosis y cáncer de hígado entre las mujeres.