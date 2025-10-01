En anteriores estudios, se investigó que el trabajo a turnos a largo plazo, especialmente el trabajo nocturno puede llegar a alterar los ritmos circadianos de los trabajadores. Este estilo de vida puede tener consecuencias para la salud como el aumento de desarrollar enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico y trastornos mentales.

Índice de masa corporal (IMC), ingesta de líquidos o tipo de estilo de vida, son algunos de los factores principales

Los resultados publicados en 'Mayo Clinic Proceedings' por Elsevier indican que las medidas de prevención de cálculos renales deberían extenderse a los trabajadores por turnos.

Los investigadores utilizaron datos de más de 220.00 participantes del Estudio del Biobanco del Reino Unido y analizaron la asociación del trabajo a tunos, incluyendo su tipo, frecuencia y duración, con la aparición de cálculos renales durante una mediana de seguimiento de 13,7 años. Además, se realizaron análisis de mediación para comprobar si el estilo de vida tiene algo que ver.

“Encontramos que el trabajo por turnos se asocia con un mayor riesgo de eventos de cálculos renales; una asociación que está parcialmente mediada por varios factores del estilo de vida, como el tabaquismo, el sueño, la ingesta de líquidos y el IMC", explica Yin Yang, investigador principal del estudio ‘Factores del estilo de vida en la asociación del trabajo por turnos con los eventos de cálculos renales'.

A pesar de esto, el estudio también mostró que los participantes que han trabajado más tiempo por turnos, presentaban un riesgo ligeramente menor de cálculos renales. Esto podría significar un efecto del trabajador sano o una adaptación a lo largo del tiempo, lo que justifica una mayor investigación.

Mayor riesgo a largo plazo

La litiasis renal es una enfermedad urológica común y prevenible, con una prevalencia estimada queen distintas regiones del mundo. Se ha asociado con untodas ellas con una carga de enfermedad a largo plazo. La formación de cálculos renales surge a raíz de diversos factores intrínsecos y extrínsecos, como por ejemplo la genética, las características dietéticas y la actividad física, el IMC en conjunto con otros hábitos de vida.

"Nuestros hallazgos llegan en un momento en que el efecto del trabajo a turnos en la salud urológica es una prioridad urgente a nivel mundial. Fomentar hábitos de vida saludables entre los trabajadores a turnos podría tener un impacto significativo en su salud urológica", concluye el doctor Yang.