En concreto, en enero y febrero de 2023 se contabilizaron un total de 375 donantes y 922 trasplantes; mientras que, en enero y febrero de 2024, los donantes se han situado en 422 y los trasplantes en 1.043. "Por lo tanto, todo apunta a que, si las cosas continúan así, el año 2024 también va a ser un año extraordinario", ha expresado Domínguez-Gil en declaraciones a los medios de comunicación, antes del inicio de la XIX Reunión Nacional de Coordinadores de Trasplantes y Profesionales de la Comunicación, que tiene lugar en Toledo entre este jueves y este viernes.

"Cuando hablamos de un año extraordinario, siempre me gusta incidir en que son cifras, son datos, pero sobre todo son personas. Son personas que tienen otra oportunidad de mejorar sus expectativas de supervivencia y de mejorar su calidad de vida", ha celebrado. De momento, la tasa de España se sitúa en unos 49,5 donantes por millón de habitantes; si bien este es aún "un dato muy prematuro", por lo que Domínguez-Gil ha recomendado "esperar" y ver cómo transcurre el resto del año. Así, la directora de la ONT ha señalado que el próximo objetivo es superar los 6.000 trasplantes, España alcanzó los 5.861 trasplantes de órganos en 2023. También ha avanzado que, durante este año, otro objetivo de la ONT será "incidir mucho", a través de una estrategia, en el grupo de pacientes que tiene grandes dificultades para trasplantarse.

La lista hepática infantil, en mínimos

En el caso del trasplante hepático, la directora de la ONT ha asegurado que está muy contenta con su estrategia de priorización por donantes menores de 35 años, ya que los hígados de donantes de menos de 35 años siempre van a niños. En estos casos, se ofrece la posibilidad de realizar un trasplante hepático en split, que se trata de una técnica de donante vivo por la que el hígado del donante se divide en dos para poder trasplantar a dos receptores.

"Con esta estrategia, hemos conseguido que la lista de espera hepática infantil esté en mínimos y, de hecho, ahora mismo, la probabilidad de trasplante de un niño en lista de espera en el mismo año en el que se incluye es cercana al 80 por ciento", ha detallado Domínguez-Gil. Asimismo, también en relación con los objetivos, desde la ONT esperan que se retome la proposición de ley para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos para su posterior trasplante, propuesta en marzo de 2023 por el PSOE y que quedó en suspenso por la convocatoria de elecciones. "Queremos que se reconozca la baja por donación y que los donantes estén protegidos frente a despidos cuando se ausentan como consecuencia de las revisiones", ha apuntado Domínguez Gil durante su intervención.

Qué temas se abordan en la reunión

Domínguez-Gil también ha adelantado algunos de los temas que se abordarán en el encuentro, destacando, entre otros, el receptor hiperinmunizado. "Un receptor hiperinmunizado es un paciente que tiene anticuerpos preformados frente a una gran cantidad de antígenos presentes en la población y, para encontrar un donante adecuado para ese receptor, es buscar una aguja en un pajar", ha explicado la directora. En España, todas las CCAA forman parte del programa PATHI, "un excelente ejemplo de cohesión del sistema sanitario porque todas se vuelcan en la búsqueda de ese donante que necesita ese receptor", según Domínguez-Gil. Sin embargo, hay pacientes que, a pesar de estar en el programa, no encuentran al donante que necesitan.

"Vamos a hablar de cómo estamos buscando nuevas opciones para buscar y proporcionar la opción de trasplante a ese paciente", ha anunciado. El programa PATHI se puso en marcha en el año 2005 y estos pacientes hiperinmunizados representan un 12% del total de la lista de espera renal. "Eran pacientes que no se trasplantaban en años", ha detallado la directora de la ONT. Desde el inicio del programa, se han incluido a más de 2.100 y se han trasplantado ya a prácticamente la mitad de estos pacientes. "Estamos trabajando ahora con las sociedades científicas en un protocolo nacional que busca unas estrategias de utilización de nuevos fármacos para este grupo de pacientes cuando, después de dos años en PATHI, no han conseguido un trasplante", ha aclarado. Así, son pacientes que llevan un tiempo en diálisis muy prolongado, normalmente, unos siete años. También se abordará lo que se denomina "el donante complicado". Al respecto, la directora de la ONT ha detallado que, como no hay órganos para todos, siempre hay que lidiar con una situación de disparidad entre oferta y demanda, lo que significa que, muchas veces, hay que asumir ciertos riesgos con los donantes porque la alternativa es el fallecimiento o la no opción de trasplante.