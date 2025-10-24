UNA ENFERMEDAD SILENCIOSA
UNA ENFERMEDAD SILENCIOSA
Desarrollan un sistema capaz de anticipar y prevenir infartos antes de que se presenten los primeros síntomas
Investigadores del Instituto Karolinska, en Suecia, han creado un innovador sistema que permite detectar el riesgo de infarto antes de que aparezcan señales clínicas. El avance, publicado en la revista Cardiovascular Research, abre la puerta a una medicina preventiva mucho más precisa frente a la aterosclerosis, una enfermedad silenciosa que suele manifestarse únicamente cuando ya se produce un evento cardiovascular grave.
El nuevo modelo clasifica a las personas en distintos grupos de riesgo de progresión de la aterosclerosis, con el objetivo de identificar a quienes podrían beneficiarse de una intervención temprana y personalizada. Según los investigadores, esto permitiría frenar o incluso revertir el desarrollo de la enfermedad antes de que cause un infarto o un accidente cerebrovascular.
Para desarrollar el sistema, el equipo analizó datos de tres grandes cohortes europeas, SCAPIS, UK Biobank e IMPROVE, y logró distinguir cuatro categorías de riesgo, que van desde bajo hasta muy alto. Además, el estudio identificó varios genes relacionados con los eventos cardiovasculares, entre ellos una variante en el gen IL6R, implicado en la regulación de la inflamación asociada a la aterosclerosis.
Esta variante genética mostró un efecto moderado en la población general, pero se observó que aumenta considerablemente el riesgo de infarto en los individuos con riesgo cardiovascular muy elevado.
"Este es un descubrimiento importante porque nos brinda la oportunidad de intervenir en una etapa en la que la enfermedad aún es asintomática. En esta etapa, la aterosclerosis puede detenerse e incluso revertirse si se toman las medidas adecuadas. Nuestros resultados pueden ayudar a diseñar intervenciones específicas para cada paciente que conduzcan a una mejor salud", explica Bruna Gigante, profesora asociada del Departamento de Medicina de Solna en el Instituto Karolinska.
La investigadora añade que el próximo paso será comprobar si los tratamientos que bloquean la vía del IL6R pueden frenar el avance de la aterosclerosis en los pacientes con más riesgo.
Los autores afirman que esta investigación marca un avance clave hacia una prevención cardiovascular personalizada, capaz de adaptar las intervenciones a las características genéticas y clínicas de cada persona.
Los mas vistos
-
1
Las infecciones de transmisión sexual aumentan, sobre todo la gonorrea y la clamidia que suben un 20 %
-
2
Nace el primer sistema de información que centraliza los indicadores del cáncer en España
-
3
'Dame 5 Más': Un nuevo movimiento apoyado por mujeres investigadoras y pacientes para cambiar el futuro del cáncer de mama