La salud mental es un problema cada vez menos ignorado o menos culposo. Sobre todo gracias a personas como el invitado en esta conversación. Gente que emplea su reputación, su fama o su influencia para decir que también hay que tratar los problemas de la mente y que no hay nada de lo que avergonzarse por ello.

Una parte muy considerable de las consultas de atención primaria entre los adolescentes terminan derivando en el psicólogo, acuden creyendo que tienen una dolencia física y lo que tienen es un trastorno que afecta a su salud mental. Habitualmente, un trastorno de ansiedad. Actualmente, 5,7 millones de personas en España están diagnosticadas con trastorno de ansiedad o depresión. Otros diagnósticos más graves.

No todos los que lo necesitan tienen a su disposición un adecuado tratamiento de salud mental. Por ello, en la Brújula hablan con Javier Martín, actor y presentador, entre otras cosas. Lo conocerán por su trabajo en Caiga quien Caigam, hace algunos años.

"Yo creo que una labor muy saludable, estrictamente hablando, es divulgar sobre salud mental y tratar de sacar del estigma para que la gente que lo necesita recurra a un especialista", asegura Javier Martín, que cuenta su experiencia personal: "Los trastornos mentales tienen mucho estigma y yo me planteé que qué hacía. Pero sí que había una razón de peso muy importante que era que cuando yo estuve en una depresión terrible y casi a punto de quitarme la vida. Yo tenía la idea de que no se podía salir de ahí jamás. Eso era lo que me pasaba, y cuando ya lo superé, pues sí, siempre tenía en la cabeza a la gente que puede estar en esa situación y que no ven luz al final del túnel. Entonces decidí contarlo para decir que sí, que se puede salir".

El aspecto económico también influye a la hora de recurrir a un profesional, así como el tiempo de espera en la sanidad pública: "Hay una cosa que que digo siempre que que todo el mundo que tenga un problema mental, que tiene que ir al psicólogo y al psiquiatra no, pero por otro lado estoy diciendo una cosa que que no todo el mundo se puede permitir. Yo me pude permitir pagar este psicólogo y psiquiatra, pero en la sanidad pública te dan cita a veces para tres y hasta seis meses, no, muchas veces no, entonces y luego además de vas a la cita y a lo mejor a la siguiente cita es a los otros tres meses y te ven cinco o diez minutos".

Javier Martín ha participado en unas conversaciones de Constantes y Vitales sobre salud mental.

Constantes y Vitales aborda la salud mental en su campaña 'De esto hay que hablar'

Hasta hace poco tiempo, hablar de salud mental en los medios era un tema tabú. Cada vez son más las personas que atraviesan un trastorno de este tipo a lo largo de su vida y ‘De esto hay que hablar’, como sostiene ‘Constantes y Vitales’ en la campaña de la acción de Responsabilidad Corporativa de laSexta, junto a Fundación AXA.