Constantes y Vitales, la iniciativa de Responsabilidad Corporativa de laSexta, emprendida junto a Fundación AXA, alza la voz por la salud mental. Será a través de un concierto solidario que organiza con motivo de su décimo aniversario y que se celebrará el próximo viernes, 29 de noviembre, en la sala La Riviera de Madrid.

Este miércoles, en la víspera del Día Mundial de la Salud Mental, ha presentado este evento, junto a los artistas que forman el cartel: Miss Caffeina, Nena Daconte, Merino y Tu Otra Bonita. Las entradas pueden adquirirse ya en la plataforma oficial (con un precio promocional) y los beneficios que se consigan con su venta se destinarán a la Confederación Salud Mental España.

Este concierto único tendrá como conductora a la periodista y presentadora de laSexta Mamen Mendizábal, también embajadora de Constantes y Vitales, y quien tampoco ha querido faltar a la presentación del evento. Junto a ella, han arropado el acto el presidente de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, Nel González; el director general de Fundación AXA, Josep Alfonso; y la directora general Corporativa de Atresmedia, Patricia Pérez.

Durante esta presentación, Merino ha interpretado en acústico su nuevo tema “La Niña [2000]”, una canción que habla de los fantasmas de la salud mental y la importancia de querernos y reencontrarnos con nosotros mismos. “Deseo que sanes aquello que no hablas con nadie”, es el mensaje que Sandra, compositora y voz de Merino, manda a la niña que fue.

Durante la rueda de prensa, la directora general Corporativa de Atresmedia, Patricia Pérez, ha señado que “cada día pasan 20 millones de personas por nuestros canales de televisión y radio y todos estos ciudadanos tienen una confianza en nosotros y nosotros estamos implicados con ellos y en ayudarles, por eso nacen estas iniciativas”. “Esto no va solo de sensibilizar y concienciar, hay que bajar a la acción”, ha añadido poniendo como ejemplo la iniciativa ‘Objetivo 2%’ para reclamar que aumente a ese porcentaje del PIB la inversión en ciencia, y también hay que hacerlo de manera firme y continuada: “Llevamos muchos años, no ahora, trabajando por la salud mental y otros compromisos y por seguir ayudando”, ha remarcado, antes de dar las gracias a “todos estos músicos que nos acompañan gratuitamente y nos están apoyando para poder acercarnos a la sociedad en un tema tan relevante. Todo suma, por pequeña acción que hagamos”.

El director general de Fundación AXA, Josep Alfonso, ha incidido en que, diez años después, “el espíritu original de Constantes y Vitales se mantiene vivo: dar visibilidad, movilizar a mucha gente y, además, hemos conseguido cambiar las cosas”. También ha ofrecido algunos datos de un estudio de AXA sobre el efecto de la salud mental en Europa y Asia, como que 1 de cada 3 españoles reconoce que tiene algún tipo de problema de salud mental y que tenemos una de las tasas más altas en el consumo de fármacos para paliar la salud mental. “Por eso, de esto hay que hablar -ha subrayado Alfonso- porque entre todos hay que ponerlo en la agenda de la actualidad, hay que seguir avanzando y hoy tenemos a los artistas para ayudarnos”.

Nel González, Patricia Pérez, Mamen Mendizábal y Josep Alfonso | Atresmedia

Nel González, presidente de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, entidad que integra a más de 340 asociaciones y de la que forman parte 60.000 socios y socias, ha asegurado que este problema “nos puede pasar a todos; debemos aprender a desmontar los mitos, a escuchar, a acompañar” y ha señalado a la educación desde la infancia, los recursos y la sensibilización para “ayudar a salvar vidas”. “Los medios de comunicación tienen la capacidad de luchar contra estereotipos”, ha manifestado agradeciendo la iniciativa de Constantes y Vitales, porque “del sufrimiento más profundo se puede salir, si nos agarramos a esa tabla de salvación que es la esperanza y el entorno”. González se ha detenido en los “jóvenes, una generación denominada de cristal, que se enfrenta a problemas sociales, habitacionales, económicos, laborales, etc., pero son de cristal por transparentes, no por frágiles” y, en este sentido, ha aplaudido la celebración de este concierto solidario porque “no encontramos mejor manera de conectar con ellos que a través de los artistas que para ellos son referentes. La música une, es terapéutica, nos da vida y esperanza”.

Alzar la voz por la salud mental

Sergio Sastre, de Miss Caffeina, ha afirmado que la salud mental, “a raíz de la pandemia, se convirtió en un hit, y no hay que dejar que sea un hit y que se diluya, al revés, es un tentáculo que pilla a todos, es una emergencia social, nos ha tocado muy de cerca y estamos totalmente implicados”, mientras que su compañero Alberto Jiménez ha asegurado que “nos sentimos muy alineados e implicados y hay que alzar la voz”.

Por su parte, María Meneses, de Nena Daconte, ha manifestado que “mi mensaje es ayudar a dar visibilidad y dar esperanza a todo el que lo oiga”. Tras comentar que “en 2010 fui diagnosticada con una depresión psicótica”, ha añadido que “en 2024 puedo decir que me he curado, me he quitado la campana de cristal, que decía Silvia Pla, que no me dejaba respirar”. “Después de haber estado al otro lado, es importante este mensaje de romper este tabú y quitar estos prejuicios, la gente puede llegar a sentirse muy sola, muy discriminada. La música es la que mueve el corazón y las emociones de una manera brutal”, ha remarcado.

Alberto, de Tu otra bonita, ha señalado que “las canciones siempre son diversas, cada canción puede mover algo, cada uno las asocia y las lleva a su propia vida, y siempre ayudan. Si te da por llorar, también ese momento es importante, eso te puede dar pie a avanzar”, a lo que su compañero Félix ha añadido que “mucha gente te escribe y te dice que se va a animar a salir de casa sólo por ver un concierto, esto es bonito. En los artistas se habla mucho de la salud mental, vivimos en una vida frenética y deberíamos cuidar y saber parar y el artista a veces también tiene que parar. Lo daremos todo”.

Sandra, de Merino, se ha mostrado convencida de que “va a ser un concierto donde las emociones van a estar a flor de piel, se va a hablar de salud mental, por lo que es una cita a la que todos deberíamos ir, es un tema que está en nuestro día a día, no tenemos que dejar de lado. Es urgente”. Alex, también integrante del grupo, ha dicho que “un amigo me dijo hace tiempo que todas las personas necesitamos sentirnos parte de algo y creo que con esto lo estamos consiguiendo, aceptarnos como somos y cuidarnos, el día del concierto todos vamos a ser parte de algo”.Este concierto solidario por la salud mental forma parte del calendario de acciones especiales diseñado por Constantes y Vitales en el año en el que cumple sus diez años de vida. Una década de intensa labor apoyando la ciencia en nuestro país y en la que ha conseguido importantes hitos relacionados con la inversión en ciencia y la investigación biomédica, y también en materia de prevención y de sensibilización.

Los artistas confirmados del Concierto de Constantes y Vitales por la salud mental | Atresmedia

La importancia de visibilizar la salud mental ha sido uno de ellos, un tema que ya había abordado en 2021, sensible a las consecuencias de este trastorno y en un momento en el que la pandemia acrecentó esta problemática en la sociedad. Fue a través de la campaña ‘De esto hay que hablar’, en la que Ana Pastor, José Yélamo, Mamen Mendizábal, Cristina Pedroche e Iñaki López pusieron el foco en la necesidad de eliminar el estigma hacia este tipo de enfermedades y profundizar en su conocimiento para hacerles frente. Y también con la serie de entrevistas ‘Mañana puedes ser tú’, realizadas por Ana Pastor y disponibles en atresplayer.

Hoy este mensaje está aún más vigente y, por eso, Constantes y Vitales da un paso más allá por la salud mental: con el concierto del próximo 29 de noviembre en La Riviera se unirán las voces de artistas, de la sociedad y de los que sufren algún trastorno de salud mental.

Constantes y Vitales, diez años de historia… diez años de vida

La importancia de visibilizar la salud mental, tema que durante años había sido tabú, es uno de los hitos en los que Constantes y Vitales se ha detenido durante esta década de historia, dentro de las grandes campañas de sensibilización que ha desarrollado y entre las que también se encuentra ‘Chicas, la ciencia nos necesita’, dirigida a inspirar e ilusionar la vocación científica en niñas y adolescentes y a impulsar el liderazgo.

Pero, fiel a su propósito de lograr un impacto directo en la sociedad, los logros de Constantes y Vitales han transcendido de la sensibilización a la acción, promoviendo cambios reales en los ciudadanos. Así, en esta década de compromiso con la ciencia, la investigación y la prevención médica, Constantes y Vitales ha lanzado ‘Objetivo 2%’, acción pionera de recogida de firmas a la que se sumaron un millón de ciudadanos para reclamar el aumento de la inversión en ciencia hasta un 2% del PIB.

También se ha volcado en la necesidad de aumentar la instalación de desfibriladores en lugares públicos y, gracias a la fuerza de Constantes y Vitales, de 10.000 desfibriladores instalados en España en 2016 se ha pasado a 40.000.

Igualmente, ha impulsado la creación de la Agencia Estatal de Investigación, que contó con el apoyo de más de 80.000 ciudadanos, así como la primera base de datos de mujeres científicas españolas, en colaboración con la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), que roza las 4.000 inscritas.

Mención especial también para el trabajo que Constantes y Vitales ha realizado a lo largo de esta década de historia para reclamar una mayor investigación para frenar al cáncer. Una enfermedad que nos afecta a todos y que ha abordado desde diversas acciones, como ‘Todos contra el cáncer’ junto con la Asociación Española de Cáncer para superar el 70% de supervivencia en esta enfermedad en 2030 o desde ‘Pide un deseo’, su primer cortometraje y que puede verse también en atresplayer.

Otro de los grandes hitos de Constantes y Vitales ha sido la creación de sus Premios a la Investigación biomédica y la Prevención en salud. Precisamente, esta próxima convocatoria será muy especial porque con ella los galardones alcanzan también su 10ª edición y llegarán a un millón de euros donado para garantizar la continuidad de distintas investigaciones llevadas a cabo por talentos científicos a través del ‘Premio al Joven Talento en investigación biomédica’. El acto de entrega de este año tendrá lugar también en noviembre y contará con grandes novedades y presencia institucional.