Nueva estrategia para reducir la mortalidad por síndrome coronario agudo

Un equipo del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), liderado por José Ramón González Juanatey en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), han demostrado que la cirugía para revascularización temprana y un mayor uso de fármacos de aprobada evidencia revierten directamente en un mejor pronóstico a largo plazo en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (IAMSEST).

El estudio, publicado en la revista International Journal of Cardiology, se centró en la valoración del impacto que han tenido los cambios en el manejo de estos pacientes en la última década, sobre la supervivencia y sobre las hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca.

Para ello, los autores analizaron datos demográficos, clínicos, ecocardiográficos y angiográficos en cerca de 3.000 pacientes IAMSEST categorizados según la escala GRACE, incluidos en el registro CardioCHUS.

La enfermedad cardiovascular es responsable de cuatro millones de muertes al año en Europa, la mayor parte por enfermedad coronaria. El síndrome coronario agudo, asociado a un aporte insuficiente de oxígeno al tejido cardiaco por un bloqueo repentino de una arteria, es la principal manifestación de ésta patología, siendo el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST la presentación más frecuente.

En España representan dos tercios de las hospitalizaciones por síndrome coronario agudo, y aunque la mortalidad hospitalaria se ha ido reduciendo a lo largo de los años, ésta todavía oscila entre el 4% y el 6%.

Resultados evaluados en una población real

“Los datos incluidos muestran un claro paralelismo entre los cambios en el tratamiento y el riesgo de eventos a largo plazo”, afirma Belén Álvarez, primera firmante del trabajo. “El abordaje invasivo temprano mediante revascularización percutánea y la mayor adherencia al tratamiento farmacológico basado en la evidencia ha logrado reducir la mortalidad en un 35%, y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en un 29%, a lo largo de la última década”, detalla.

El estudio ha evaluado en una población española real, la asociación del riesgo inicial y las terapias indicadas por las guías de práctica clínica, particularmente la revascularización temprana, con la mortalidad y las hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca. “El estudio aporta un reflejo de la calidad de la atención en la población española con IAMSEST a lo largo del tiempo”, afirman los investigadores.

Los resultados sugieren que el desarrollo de redes asistenciales, al igual que se ha hecho en el infarto con elevación del segmento ST, es fundamental en el pronóstico a largo plazo. Esto sería especialmente importante en los centros que carecen de servicio de hemodinámica las 24 horas, dado el impacto pronóstico tanto a corto como a largo plazo que tiene la reducción de los tiempos de revascularización temprana en estos pacientes, concluyen los autores.

Referencia bibliográfica:

Belén Álvarez-Álvarez, Charigan Abou Jokh Casas, Jose María Garcia Acuña, Belén Cid Álvarez, Rosa María Agra Bermejo, Alberto Cordero Fort, Moisés Rodríguez Mañero, Francisco Gude Sampedro, José R. González-Juanatey. "Temporal trends between association of evidence-based treatment and outcomes in patients with non-ST-elevation myocardial infarction". International Journal of Cardiology. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.02.110