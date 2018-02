Un método forense identifica el sexo de restos humanos con una fiabilidad del 92%

La investigadora Cecilia García Campos lidera un trabajo del Grupo de Antropología Dental del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) que se publica en la revista American Journal of Physical Anthorpology sobre una nueva metodología de identificación forense. Se trata de aplicar la microtomografía computarizada (microCT) para establecer el sexo de individuos fallecidos con una fiabilidad del 92%.

Gracias a esta técnica de microCT, muy utilizada en el campo de la paleoantropología, su equipo ha podido estudiar la estructura interna de una amplia muestra dental forense proveniente de la Escuela de Medicina Legal de Madrid, así como de diferentes instituciones sudafricanas y sudanesas, y de esta forma identificar diferencias en los tejidos dentales (esmalte y dentina) de los caninos pertenecientes a hombres y mujeres actuales.

“Hemos aplicado una técnica que ya utilizábamos con los restos fósiles de Atapuerca para explorar las estructuras internas de los caninos de más de 60 hombres y mujeres, con el fin de hallar rasgos característicos que ayuden a la identificación sexual, y los resultados nos han dado una fiabilidad cercana al 100%”, comenta Cecilia García.

Con esta técnica de rayos X se pueden obtener reconstrucciones tridimensionales de altísima resolución de las estructuras externas e internas de restos óseos, lo que ha permitido durante los últimos 10 años aumentar de forma exponencial la información que se puede recabar de los fósiles humanos.

“En concreto, su aplicación ha permitido hallar rasgos distintivos entre los dientes de los neandertales y de las poblaciones actuales a través de la observación de sus estructuras internas”, explica Cecilia García.

Dientes de leche

En los próximos años se espera poder ampliar esta investigación al estudio de los dientes de leche procedentes de las cuatro ediciones de la “Campaña de Recogida de Dientes del Ratón Pérez” celebradas durante la Noche Europea de los Investigadores. Se trata de una iniciativa de ciencia ciudadana coordinada por el Grupo de Antropología Dental para crear la colección de piezas dentales deciduas más completa del mundo.

“Estos futuros estudios pueden resultar de gran relevancia ya que, al contrario de lo que ocurre en el esqueleto de los adultos, los individuos infantiles no presentan en sus estructuras óseas rasgos sexuales definidos, por lo que el análisis sus dientes a través de microCT podría ser el único modo de determinar su sexo más allá de las técnicas de ADN”, afirma esta investigadora del CENIEH.

