Esta impresora borra el papel para que puedas reimprimir encima

El resultado es eficaz y la blancura, suficiente. A la impresora e-Bridge Eco-Híbrida que Toshiba Tec ha presentado le bastan unos segundos para convertir una página impresa en caracteres azules en una hoja en blanco. Bueno, no está completamente en blanco, pues aún se puede distinguir como un fondo velado lo que antes había escrito. Pero no importa: al ojo humano le basta porque los antiguos caracteres no lo distraen.

Así, si ese papel se introduce en la impresora y se vuelve a grabar con caracteres nuevos, el resultado es aún más llamativo. Es como leer en una hoja que antes de ser impresa estaba un poco sucia. Se lee perfectamente y, si no te fijas, no notas esa capa 'arqueológica' que habla de las anteriores reimpresiones. Así una y otra vez.

La gama e-Bridge Eco-Híbrida lanzada al mercado por Toshiba tiene como fin que una hoja tenga una nueva vida después de su primera impresión. Se trata de una máquina enfocada a empresas -las que más papel consumen- y su precio empieza en los 2.500 euros. Desde la compañía defienden que, a medio plazo, la impresora representa un ahorro de costes en comparación con otros productos equivalentes. Y es que hay que descontar el coste del papel.

Con la reimpresión se ahorra papel, un beneficio ante la tala de árboles, pero también se contribuyen a reducir las emisiones de dióxido de carbono, pues se evitan la generación y el transporte de unos folios que dejarán de ser necesarios. En todo este proceso, según apunta Toshiba, las empresas que adquieran una de estas máquinas ahorrarán bastante ya que ven en el papel la inversión más costosa, más incluso que el propio tóner.

e-Bridge Eco-Híbrida | Toshiba

Para borrar el papel, la impresora cuenta con un compartimento destinado a la reutlización. Los folios que se coloquen en esa bandeja deben estar impresos con una tinta azul especial, procedente del tóner que la compañía comercializa con la máquina. Es este tipo de pigmento -además de algunos bolígrafos azules y subrayadores- se puede borrar con facilidad.

Una vez introducido el papel, la máquina le aplica calor, con lo que la tinta pierde fuerza y los pigmentos se desprenden. El resultado es esa página de blanco dudoso, pero efectivo, que puede volver a imprimirse.

Las e-Bridge Eco-Híbrida son capaces de borrar 35 páginas por minuto. Y los folios se pueden reimprimir varias veces, dependiendo de la calidad del papel. En Toshiba aseguran que los han reutilizado hasta 13 veces.

Las máquinas, además, ofrecen un informe detallado de cuánto ahorro de papel, cuánto coste y cuántas emisiones se ha conseguido gracias a su uso. Incluso permite un sistema de identificación (por huella dactilar) para que cada empleado de la empresa tenga su propia cuenta. Así, la compañía sabrá cuánto papel reutiliza cada uno y podrá premiarles según corresponda, en caso de que lo estimen como un incentivo

Un estudio que ha encargado Toshiba Tec estima que se imprimen 500.000 millones de páginas al año. De estas, un 45%, es decir, 230.000 millones, acaban en la papelera tras unas horas de uso. Así, la compañía calcula que con su sistema se podría reducir este papel al 80% si los folios se reutilizaran cinco veces de media. La estimación del ahorro de emisiones sería en total de unos 77 millones de toneladas de dióxido de carbono.

La reutilización del papel se presenta como un factor decisivo para el cuidado del medio ambiente antes justo del reciclaje. Hay que recordar que el proceso para reciclar papel consume una gran cantidad de energía durante la recogida, el transporte a la planta, el proceso de transformación y su devolución al punto de consumo, así que es posible recortar incluso en eso.