La manzana transgénica que no se oxida ya está en el mercado

Es la primera vez que sale a la venta una manzana cuyos genes han sido modificados. Se podrá encontrar en la estantería de un supermercado, concretamente en diez establecimientos de la costa oeste de Estados Unidos, en lo que es más un período de toma de contacto que un lanzamiento comercial masivo.

La manzana Arctic lleva desarrollándose desde 1996, desde que Okanagan Specialty Fruits consiguiera silenciar los genes que producen polifenol oxidasa, la enzima que provoca el oscurecimiento natural de las manzanas. Hay otros tipos de fruta modificada, eso sí, que habían conseguido ralentizar el proceso, como la Ginger Cold, la Cortland o la Empire.

El nuevo tipo de manzana será vendida ya cortada, aunque en los envases no se explicará que han sido modificadas genéticamente, una información que será accesible a través de un código QR en el envase. La empresa dice que hace esto para no “demonizar el producto”, aunque éste ha pasado todos los controles en Estados Unidos y se ha cultivado en multitud de ensayos de campo durante una década.

Un profesor de la Universidad de Ontario afirma que ha estado comparando durante más de quince años la relación y las diferencias entre los cultivos modificados genéticamente y los que no, y afirma que "no hay motivos para temer". Los que no se sabe si morderán el nuevo fruto son los consumidores, sobre todo porque su gran cualidad quizá sólo sea atractiva para los que buscan fruta ya cortada.

No obstante, la Arctic también corre el riesgo de volverse marrón aunque en este caso por un segundo agente patógeno, como bacterias u hongos externos, a los pocos días de ser cortada.