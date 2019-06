Estamos en pleno verano, y muchos descansan ya en playas y montañas, desconectando de todo por unos días. Pero no todos, porque hay algunos, que no solo no prefieren descansar en verano, sino que lo que buscan es aprovechar unos días de vacaciones para lanzarse de lleno a la aventura Son los que aman vivir intensamente al aire libre experiencias únicas y llenas de buenas vibraciones.