El Parque Europa de Torrejón de Ardoz cumple 15 años y lo celebra con espectáculos, desfiles, conciertos y mucho más

Ahora que ha llegado septiembre, son muchas las personas que están de vuelta a Madrid para trabajar o estudiar, y seguro que están buscando planes para hacer en su tiempo libre. Recientemente te hablábamos de la nueva edición de "¡Bienvenidos a Palacio!", unas visitas donde podrás descubrir algunos edificios históricos de la ciudad.

Pero si buscas algo diferente, no te puedes perder el 15º aniversario del Parque Europa de Torrejón de Ardoz (que tiene lugar del 4 al 7 de septiembre) donde podrás disfrutar de actividades como el Espectáculo Fuente con final pirotécnico, Gran Espectáculo Aéreo, reparto gratuito de tarta, Desfile y show musical de los Guachis, Fauna Aventura, el grupo ochentero, Letra Pequeña y la exposición Torrejón regresa al futuro.

Una de las actividades que se repite y que han triunfado en años anteriores es el Espectáculo Fuente, que mañana viernes llega con el show Locos por los 80, el sábado con Energy con final pirotécnico y el domingo con Hapiness. A diferencia del resto de fines de semana, los tres días del aniversario, los Espectáculos Fuente comenzarán a las 21:30 horas.

La novedad más destacada de la programación del XV aniversario del Parque Europa será el Gran Espectáculo Aéreo "Asteroide B612" a cargo del prestigioso grupo La PUJA! basado en el libro El Principito (sábado a las 21:20 horas).

Otra de las novedades será la exposición "Torrejón regresa al Futuro", que muestra a escala 1:1 figuras y vehículos de las películas más míticas de las décadas de los 80 y 90 y que se usaban para promocionar estas producciones cinematográficas en los videoclubs y cines de la época. Así, habrá desde personajes de Star Wars, como C-3PO, R2-D2 o el impresionante Jabba el Hutt, hasta el jeep de Jurassic Park, el coche de los Cazafantasmas, el Delorean de Regreso al Futuro o el vehículo de Mario Bros, además de figuras de un Gremlin o Chuky.

También, el sábado, a las 19:30 horas, en la Plaza de España tendrá lugar el reparto gratuito de tarta para menores de 14 años, mientras que antes, a las 19.30 horas, será el turno de Animales de Fauna Aventura, en el Teatro Griego. A las 20:15 horas, se celebrará el Desfile Guachi en el que nuestros amigos los Guachis recorrerán el Parque Europa, partiendo de la Puerta de Alcalá - Plaza de Europa - Puerta de Brandemburgo y habrá un Photocall junto a Puerta de Brandemburgo. A las 21:00 horas, el show musical de Los Guachis en el Teatro Griego y, para acabar la jornada, el mencionado Espectáculo Fuente "Energy" con final Pirotécnico.