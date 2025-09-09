Disney: The Exhibition, 100 Años de Magia aterriza en Madrid: La exposición definitiva que está recorriendo el mundo

La exposición Disney: The Exhibition - 100 Años de Magia, que conmemora el centenario de The Walt Disney Company, continúa su gira mundial en España y abrirá sus puertas en Madrid el próximo 1 de octubre en la Fundación Canal. Las entradas ya están disponibles en la página web disney100exhibit.com.

Tras su paso por ciudades como Filadelfia, Múnich, Londres, Chicago, Kansas City, Seúl y París, la exposición llega a Madrid para proponer la posibilidad de explorar una amplia selección de piezas de los Archivos Walt Disney.

La muestra estará distribuida en nueve galerías y catorce instalaciones interactivas, con más de 250 piezas en exhibición, como obras de arte, vestuario y atrezzo original. Entre los tesoros de esta muestra destacan piezas de clásicos como Blancanieves y los siete enanitos (1937) o Peter Pan (1953), hasta títulos más recientes como Encanto (2021). Los fans también podrán celebrar algunos de sus relatos preferidos procedentes de Pixar, Star Wars y Marvel.

Además, se expondrán obras de arte, esculturas utilizadas para la animación, así como vestuarios y accesorios de las películas de acción real. Entre otros, esto incluye tanto el caballo del tiovivo de Mary Poppins (1964) -utilizado por la Leyenda de Disney Dick Van Dyke-, como el vestido rojo de Cruella (2021), llevado por la actriz Emma Stone.

Emma Stone en 'Cruella' | Disney

También otros icónicos objetos y accesorios emblemáticos adicionales, como los libros del atrezzo original de Cenicienta (1950) y Merlín el Encantador (1963), la zapatilla de cristal de la versión de acción real de Cenicienta (2015), el casco de Iron Man de la película Vengadores: Infinity War (2018), o también el conjunto de Indiana Jones en Indiana Jones y el Dial del destino (2023).

Las galerías temáticas permitirán a los visitantes acceder a lugares como Main Street U.S.A. (calle principal de los parques Disney), mientras que también habrá oportunidades fotográficas para posar junto a esculturas e impresiones de algunos de sus personajes preferidos, como: Mickey Mouse, la familia Parr de la película Los Increíbles (2004), Goofy o el Hada Madrina de Cenicienta (1950). La exposición incorpora un componente en vivo; Storytellers acompañarán a los visitantes en distintas galerías.