Salamanca, la cuna de la sabiduría

Salamanca es una de esas ciudades en las que uno puede perderse durante horas sin dejar de ver monumentos sorprendentes y edificios cautivadores. Y precisamente este es uno de los motivos por los que la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 1988. Aunque no solo de riqueza artística y arquitectónica vive una ciudad, por eso Salamanca ofrece a todos sus visitantes una sabrosa oferta gastronómica, rutas culturales y literarias, sin dejar a un lado las tradiciones y leyendas que engranan toda su fascinante historia. Por ella han pasado desde Miguel de Unamuno o Miguel de Cervantes Saavedra, quien la menciona en alguna de sus obras, hasta Cristóbal Colón mientras hacía los preparativos para su gran viaje, Antonio de Nebrija -creador de la primera gramática del castellano- y el mismísimo y literario Lazarillo de Tormes. Son muchos los refranes que hacen referencia a la ciudad, comoel famoso “quien quiera saber, que vaya a Salamanca”. Aunque, como bien apunta otro dicho popular, “lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta”. Y es que Salamanca es la capital universitaria por excelencia, con un ambiente vibrante tanto de día como de noche. Algunos la consideran una de las más bellas de España pero, se comparta o no esta opinión, lo que sí que es cierto es que merece la pena conocerla. Los embutidos salmantinos tienen gran fama y la piedra arenisca de Villamayor tiñe prácticamente todos los edificios de un color muy característico. Salamanca es cuna de sabiduría, de pensamiento y también del castellano. Por ella se puede hacer un recorrido inolvidable, en el que no puedes dejar de visitar algunos de sus lugares, edificios y monumentos más históricos, siempre y cuando estés dispuesto a agudizar los sentidos.