Los runners ya preparan la Formentera Sunset Run

La vuelta a la rutina no solo significa volver al cole o al trabajo sino también recuperar buenos hábitos como los que tienen que ver con nuestra actividad física; si eres de los que hace del verano un caos y, llegado septiembre, recupera sus rutinas de runner, cabe que te convenga tener una motivación adicional ¿qué te parece ponerte en forma para correr la Formentera Sunset Run? Puede que haya alguna carrera más bonita que esta… pero, si son, serán pocas.

La Formentera Sunset Run celebró su primera edición el año pasado, ahora bien, su éxito y sus atractivos son tales, que para muchos es ya una cita obligada en el mes de octubre y es que se trata de una prueba popular de 15 kilómetros que pretende ser, es de hecho, mucho más que una carrera como tantas otras; esta prueba es una experiencia sensorial pensada y diseñada para ser disfrutada a placer, no tanto para mejorar marcas o ganar nada (nada más que el placer de disfrutarla, claro).

Formentera Sunset Run | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

El recorrido de la Formentera Sunset Run es circular: empieza y termina en Es Pujols y discurre con vistas al Mediterráneo y los Estany des Peix y Estany Pudent; comienza al atardecer y, muy especialmente en la zona de Ses Salines, los paisajes se convierten entonces en un espectáculo excepcional (más excepcional incluso que el resto del día y de la noche, que ya es decir…).

¿Ni aun contando con un mes largo te ves con cuerpo o ánimo de afrontar los 15 kilómetros de esta prueba? Apúntate entonces a la versión corta, solo 5 kilómetros, una distancia apta, sin duda, para todos los runners que lo son, lo han sido… o lo quieren ser. Esta prueba corta sale desde el Puerto de La Savina y termina, como la prueba completa, en Es Pujols, uno de los mejores lugares del mundo para ver la puesta de sol.

Formentera Sunset Run | Imagen cortesía de Turismo de Formentera

Información de interés: ten en cuenta que el plazo de inscripción termina el 15 de septiembre así que no te lo pienses mucho… además los residentes en Formentera contarán con un descuento en su inscripción (50 euros más 1 euro por gastos administrativos; al formalizar tu inscripción tendrás que facilitar tu talla de camiseta y podrás también añadir experiencias adicionales a tu visita a Formentera para esta prueba popular: Lunch & Music en Fandango el domingo 12 de octubre y el sábado una sesión de Yoga o una sesión de Breath Work. Más información en la web habilitada para las inscripciones: 15kformenterasunsetrun.com.