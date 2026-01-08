Palacio de los Marqueses de Fronteira de Lisboa y su vínculo con la Guerra de Restauración

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Portugal, concretamente hasta Lisboa. Allí, como no podía ser de otra forma, nos podemos topar con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en el Palacio de los Marqueses de Fronteira.

También conocido como Palacio Fronteira, se trata de una edificación situada en la capital de Portugal, y fue erigida entre los años 1671 y 1672. Y todo para que fuese utilizada como pabellón de caza por João de Mascarenhas, primer marqués de Fronteira. El noble recibió este título del Rey Alfonso VI de Portugal como consecuencia de su gran lealtad a la Casa de Braganza durante la histórica Guerra de Restauración portuguesa.

Poco a poco y con el paso de los siglos, esta construcción fue ganando cada vez más relevancia, no solamente a nivel histórico, sino también cultural e, incluso, arquitectónico. Tanto es así que no tardó en convertirse en uno de los palacios más sorprendentes y espectaculares de los que podemos encontrar en Lisboa.

En la actualidad, este Palacio continúa siendo propiedad del Marquesado de Fronteira. A pesar de este dato, lo cierto es que algunas partes de esta construcción pueden ser visitadas, como es el caso del jardín barroco, la biblioteca o, incluso, la conocida como sala de las Batallas. Debido a su gran importancia, este Palacio de los Marqueses de Fronteira fue declarado Monumento Nacional en 1982.

Palacio dos Marqueses de Fronteira | Imagen de MFREYNAUD51, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ahora bien, ¿dónde se encuentra esta construcción? Se erigió en una zona realmente tranquila, como es cerca del Parque Forestal de Monsanto. En cuanto a sus características, es importante destacar que tanto la casa como el jardín llaman poderosamente la atención por su azulejería, mientras que en la impresionante sala de las Batallas nos podemos topar con paneles que plasman diversas escenas de la Guerra de Restauración portuguesa.

No podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar el comedor de este Palacio de los Marqueses de Fronteira, que está perfectamente decorado con retratos que representan a varios miembros de la nobleza portuguesa. Todos ellos han sido pintados por reconocidos artistas, como es el caso de Domingos António de Sequeira.

En cuanto a la capilla, que data de finales del siglo XVI, se sabe que es la parte más antigua de este palacio. Por si fuera poco, hay que mencionar la fachada de esta impresionante construcción, que está perfectamente adornada con piedra, cristales rotos, conchas y hasta porcelanas. Además, en el jardín, podemos encontrarnos con paneles de azulejos en el que se reflejan las costumbres de cada estación del año.

Sea como sea, lo cierto es que el Palacio de los Marqueses de Fronteira se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de la capital de Portugal. Así pues, si estás pensando en poner rumbo a Lisboa, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta esta construcción. Estamos completamente convencidos de que su belleza no te dejará indiferente, ni mucho menos.