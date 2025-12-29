Monasterio de La Cartuja: su historia y por qué es una de las grandes joyas de Granada

Viajamos hasta Granada, una de las ciudades más sorprendentes y con más encanto de Andalucía. Allí nos encontramos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente espectaculares, como es el caso del Real Monasterio de Nuestra Señora de la Cartuja, un lugar que albergó una comunidad de monjes cartujos, desde su fundación en el siglo XVI hasta la exclaustración de 1835.

Esta construcción cuenta con una mezcla impresionante de estilos, y representa a la perfección una de las cumbres de la arquitectura barroca de nuestro país. En la actualidad, es considerado Bien de Interés Cultural (BIC) y fue declarado Monumento histórico-artístico.

Monasterio de La Cartuja de Granada, a través de su historia

Interior del Monasterio de la Cartuja de Granada | Imagen de AdriPozuelo, licencia: CC BY-SA 3.0 ES, via Wikimedia Commons

Para comenzar, debemos tener en cuenta que se erigió por la decisión que la comunidad del Monasterio de Santa María de El Paular tomó en 1458. Eso sí, no se empezó a construir hasta 1506 después de elegir su emplazamiento tras la cesión de unos terrenos por parte de Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán.

Por si fuera poco, hay que señalar que el emplazamiento actual del Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción no corresponde a esos terrenos que cedió el Gran Capitán, por lo que, al parecer, éste se desentendió por completo de este impresionante proyecto. Fue en 1516 cuando se reiniciaron las obras que durarían hasta tres siglos, sin llegar a acabar ese proyecto inicial del que solamente se conserva una parte.

Y todo porque, en el año 1842, se destruyó no solamente el claustro, sino también las celdas de los monjes. Además, la casa prioral se vio afectada, puesto que, en 1943, fue destruida totalmente. Cabe destacar que este Monasterio estuvo habitado hasta 1835, momento en el que los monjes fueron expulsados. Su construcción duró aproximadamente entre el siglo XVI hasta el siglo XIX.

Monasterio de La Cartuja de Granada, a través de sus características

Monasterio de La Cartuja, tabernáculo | Imagen de Palickap, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Si hay algo por lo que destaca es por su decoración, absolutamente exuberante, así como por sus célebres espacios como son la iglesia, la sacristía (de autor desconocido) y el sagrario (obra del maestro Francisco Hurtado Izquierdo). Este lugar, de hecho, cuenta con una impresionante cúpula que fue pintada por Antonio Palomino. En el interior de este edificio podemos encontrar, a su vez, una impresionante colección de pinturas. Entre ellas, destacan las del cartujo Juan Sánchez Cotán.

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a Granada, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta el Monasterio de La Cartuja para dejarte llevar por su belleza y su encanto. Para hacerlo, deberás reservar tu entrada a través de Tickets Granada Cristina, el sitio oficial de venta de entradas de los monumentos que pertenecen a la Archidiócesis de Granada. De hecho, desde este espacio, también podrás comprar entradas para otros tantos monumentos a destacar de esta ciudad, como es la Catedral, la Capilla Real, la Abadía de Sacromonte o, incluso, el Monasterio de San Jerónimo.