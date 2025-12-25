Descubre el Peine del viento, uno de los grandes secretos de San Sebastián

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a una de las ciudades más bonitas y con más encanto del País Vasco. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a San Sebastián. Entre sus preciosas calles y rincones de ensueño, todo aquel que toma la decisión de visitarla se puede encontrar con un gran número de edificaciones, y monumentos verdaderamente fascinantes, llamativos y significativos.

Un claro ejemplo es el llamado Peine del viento XV, que recibe el nombre de Haizearen orrazia en euskera. También conocido simplemente como “Peine del viento”, estamos ante un impresionante y sorprendente conjunto de esculturas que son obra de Eduardo Chillida, sobre una obra arquitectónica previamente realizada por Luis Peña Ganchegui, reconocido arquitecto vasco.

¿Dónde podemos encontrar el Peine del viento de San Sebastián?

Peine del viento, San Sebastián | Imagen de Reinhold Möller, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Si estás pensando en poner rumbo a la capital de Guipúzcoa y quieres ver esta obra en directo, debes dirigirte hasta el final de la playa de Ondarreta. No tardarás en ser testigo de este conjunto, formado por tres impresionantes esculturas de acero de aproximadamente 10 toneladas cada una. Todas ellas están incrustadas en unas rocas que dan al mar Cantábrico, cuyas olas pueden llegar a golpearlas con mucha fuerza.

Esta obra fue finalizada en el año 1976. No podemos dejar de mencionar que, además de estas esculturas, se tomó la firme decisión de acondicionar una zona en sus alrededores con alguna que otra salida tanto de aire como de agua, que se abastecen de las olas que rompen contra las rocas y, por ende, contra estas espectaculares esculturas.

¿Merece la pena visitar el Peine del viento?

Peine del viento, San Sebastián | Imagen de Carlos Martín D. A., licencia: CC BY-SA 3.0 ES, via Wikimedia Commons

Definitivamente sí. Debemos tener en cuenta que Eduardo Chillida, su autor, continuó trabajando en esta sorprendente y espectacular serie, que coincide a la perfección, en el aspecto formal, con su colección de estelas. Especialmente con las que están dedicadas a grandes autores, como es el caso de Pablo Neruda, Pablo Picasso o, incluso, Salvador Allende.

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a la ciudad de San Sebastián y quieres encontrar algo que se sale de lo habitual para visitar, te recomendamos que acudas hasta ese final de la playa de Ondarreta, en la zona en la que está situado este Peine del viento. Prometemos que no solamente te dejará sin palabras su belleza, sino también el entorno en el que están situadas estas esculturas. Es algo que, desde luego, no te dejará indiferente, ni mucho menos.