Descubre el Castillo de Castellar, la villa-fortaleza de la que todo el mundo habla

Viajamos hasta el municipio andaluz de Castellar de la Frontera, donde tenemos la oportunidad de encontrarnos con el Castillo de Castellar, una villa-fortaleza que data del siglo XIII. Está situado en el núcleo que recibe el nombre de “Castellar viejo”, sobre una montaña del Parque Natural de los Alcornocales.

Es importante tener en cuenta que Castellar de la Frontera está asentada en el centro de la Comarca del Campo de Gibraltar, y está formado por tres grandes núcleos de población. Estos son la Almoraima, Pueblo Nuevo de Castellar y, por último, Villa-Fortaleza de Castellar de la Frontera. Desde 2019, el Castillo de Castellar forma parte de los Pueblos Más Bonitos de España, adoptando el nombre de Castellar de la Frontera.

El Castillo de Castellar, a través de su entorno

Estamos ante uno de los elementos más importantes de esta impresionante villa-fortaleza. Para comenzar, debemos tener en cuenta que en la Almoraima, que está situada cerca de Pueblo Nuevo de Castellar, está localizada la empresa del mismo nombre que está gestionada por el Ministerio de Medio Ambiente, así como la estación de ferrocarril. Esto hace posible que la localidad cuente con excepcionales comunicaciones. A poco más de un kilómetro podemos encontrar Castellar Nuevo, que destaca por sus preciosos patios de flores, sus balcones y sus blancas fachadas. Fue construido a finales de la década de los 60 del pasado siglo, originando el traslado desde el antiguo pueblo de Castellar.

Sea como sea, Castellar Viejo fue construido sobre un rocoso promontorio y su casco histórico está situado dentro de un castillo árabe del siglo XIII, a unos 248 metros de altitud. Es por eso que entrar en esta villa-fortaleza, que es Monumento histórico artístico desde 1963, es adentrarse de lleno en el pasado. ¡Es algo absolutamente mágico! No solamente por sus tintes islámicos, sino por la blancura de sus fachadas, sus zigzagueantes callejuelas decoradas con un sinfín de macetas… Es reencontrarse a la perfección con varias de las tradiciones más arraigadas de Andalucía.

Castillo de Castellar | Imagen cortesía de Turismo de Cádiz

No podemos dejar de mencionar que la fortaleza se encuentra en un enclave verdaderamente único, a la par que privilegiado, puesto que está rodeado de un paraje con el que entras en contacto con la naturaleza. Por lo tanto, nos brinda la opción de respirar aire puro, al estar en pleno parque natural de Los Alcornocales. De hecho, en otoño, podemos ser testigos de la berrea, que cada vez atrae a más turistas y curiosos.

En cuanto a la conservación de esta villa-fortaleza, debemos tener en cuenta que, en 2010, se produjeron un gran número de derrumbes. A pesar de todo, en la actualidad, el Castillo se ha reconvertido en un hotel. Realmente, Castellar de la Frontera como tal es un pueblo fortaleza, no un castillo. Lo que se reconstruyó y rehabilitó como hotel es, en realidad, el Alcázar. El resto que está amurallado es Castellar de la Frontera, donde encontramos varias casas, tiendas y bares, entre otras edificaciones. ¡Merece la pena visitarlo, no tenemos duda!