Baltanás, el pueblo en el que se hace el queso premiado como Sabor del Año 2026

Baltanás es un pueblo palentino de la comarca del Cerrato muy cerca ya de las provincias de Valladolid y Burgos; es un pueblo pequeño, tan pequeño que en él viven poco más de 1100 personas pero es un pueblo con historia y también con mucho queso.

Baltanás empezó a escribir su historia siglos atrás, lo sabemos porque existió un castro vacceo en lo que hoy es el castillo de la localidad; además por aquí pasaron, y aquí se instalaron, las legiones romanas y, después de ellos, en Baltanás siempre hubo vida ¿su momento de mayor auge? Fue en época de los Reyes Católicos porque aquí se libró la Batalla de Baltanás en la que se enfrentaron los partidarios de Juana la Beltraneja a los de Isabel la Católica; ganaron los segundos y la reina Isabel I se presentó en Baltanás en memoria de los caídos.

Ermita de Nuestra Señora de Revilla | Imagen de Carmen García Fdez, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

¿Patrimonio histórico de Baltanás? La Iglesia de San Millán, la Ermita de Nuestra Señora de Revilla en la que se conserva la escultura de la Virgen de Revilla que pasa por ser la figura de Belén más antigua de España, la pequeña Ermita de San Gregorio, el antiguo convento de San Francisco, el Palacio-hospital de Santo Tomás, el Palacio de los Calvo, el Museo del Cerrato Castellano, las Bodegas de Baltanás, que son Bien de Interés Cultural y, por supuesto, el queso.

El Cerrato Umami es un queso elaborado con leche pasteurizada de oveja y vaca especialmente reconocido por su intensidad y su equilibrio, es un queso curado en unas condiciones muy determinadas que dan como resultado un sabor diferente al de los quesos curados tradicionales. Este queso elaborado en Baltanás goza de gran reconocimiento tanto nacional como internacional, es más, no solo ha sido premiado como el Sabor del Año 2026 sino que ha recibido otros reconocimientos: Supergold en 2025, Gold en 2021 y Silver en 2022 en el marco de los World Cheese Awards que son los premios queseros más importantes de Europa.

Queso Cerrato Umami | Imagen cortesía de Idonea Comunicación

Los quesos Cerrato nacen en la comarca del Cerrato, en Palencia, y comienzan a elaborarse en Baltanás en los años 70 del siglo pasado pero siguiendo una tradición centenaria; es esa tradición centenaria la que ha evolucionado hasta llegar al Cerrato Umami que, estamos seguros, pondrá Baltanás en el mapa del mundo del queso.