5 destinos cercanos para disfrutar de la primera escapada en 2026

Si algo hace un viajero en cualquier época del año, además de viajar, es soñar viajes y planificarlos en la medida de lo posible y así empezamos nosotros el año, soñando grandes viajes pero planificando otros más cercanos y accesibles ¿cuáles serán los destinos de tus primeras escapadas en 2026? A continuación te sugerimos algunos:

Pirineos

Formigal | Pixabay

Tanto el Pirineo catalán como el aragonés nos ofrecen estupendas opciones para disfrutar de unos días de montaña, nieve, esquí, rutas en raquetas y pueblos de postal: Baqueira en el Valle de Arán en el que podrás visitar también los famosos pueblos de piedra (Arties, por ejemplo); la Cerdanya Baja y Alta para los amantes del esquí nórdico; Formigal y Panticosa en el Valle de Tena, Benasque con el Aneto (techo de los Pirineos) y la estación de Cerler, Jaca, que es además una ciudad histórica por la que pasa el Camino de Santiago…

Granada y Sierra Nevada

Sierra Nevada | Pixabay

Si quieres combinar un viaje de nieve con un poco de historia y mucha belleza, Granada es una opción formidable porque aquí podrás disfrutar de la imponente Alhambra, del animado ambiente de una capital histórica y hacerlo además a un paso de Sierra Nevada, es decir, escapándote a esquiar sin renunciar a la calidez de la ciudad frente a los helados pueblos de montaña.

Orense y sus termas

Orense | Pixabay

Si quieres empezar el año disfrutando del turismo termal, Orense es un destino perfecto porque, además, estás en Galicia así que disfrutarás de una gastronomía rica a rabiar (pulpo á feria, empanadas, ternera gallega…) regada con excelentes vinos locales (de la DO Ribeiro y Ribeira Sacra). Orense es la capital termal de Galicia con más de 100 manantiales de aguas calientes y tanto termas de acceso gratuito al aire libre como balnearios históricos.

La Palma

Mar de nubes en La Palma | Pixabay

Si quieres un poco más de calidez y no te importa que tu escapada empiece en el aeropuerto, La Palma es una excelente opción, especialmente si además eres un fan del astroturismo, no en vano el cielo de esta isla canaria es uno de los más espectaculares del mundo. La Palma en enero y febrero es también un destino excepcional para quienes sienten curiosidad por la naturaleza volcánica y gozan del senderismo.

Valencia

Valencia | Pixabay

Cualquier ciudad mediterránea es un buen destino para una escapada si quieres alejarte un poco del frío que reina en las ciudades de interior en esta época del año pero Valencia es, probablemente, una de las mejores opciones porque su clima es especialmente agradable a pesar de estar en las primeras semanas del año. Además se trata de una preciosa ciudad muy paseable y degustable.