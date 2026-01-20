Los Tres Hermanos de Riga: qué es y por qué se han convertido en un símbolo de la capital de Letonia

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Letonia, concretamente hasta Riga. Allí encontramos un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares, como es el caso de los Tres Hermanos. Se trata de un trío de encantadoras casas desparejadas que están situadas en el casco antiguo de la ciudad. Poco a poco y con el paso del tiempo, se han convertido en testimonio de la impresionante arquitectura de la capital de Letonia.

Como su propio nombre indica, los Tres Hermanos son tres casas adyacentes y cada una de ellas representa una época distinta en cuanto a la evolución arquitectónica de Riga se refiere. Con respecto al Hermano Mayor, la primera de las casas, data de finales del siglo XV. Se trata del edificio residencial de piedra más antiguo que se conserva en esta ciudad. Presenta características arquitectónicas góticas, como los intrincados detalles de cantería o, incluso, los frontones escalonados. Esta casa nos ofrece una visión del estilo de vida de los primeros habitantes de Riga, que vivían dentro de las murallas fortificadas.

Respecto al Hermano del Medio, sabemos que se construyó en 1646 y refleja a la perfección la influencia del conocido como manierismo holandés. Se trata de un estilo arquitectónico que destaca, especialmente, por sus elegantes elementos decorativos. Durante esta etapa, surgieron tanto el comercio como el intercambio cultural entre Riga y Países Bajos. Por lo tanto, esta casa refleja a la perfección esa influencia, en todos los aspectos.

No podemos dejar de mencionar al Hermano Menor, siendo el “más joven” de los tres al haberse erigido a finales del siglo XVII. Representa, en este caso, la transición que se experimentó hacia la arquitectura barroca. Algo que se refleja en su fachada, que presenta una ornamentación con líneas mucho más sencillas, representando a la perfección la evolución de los estilos arquitectónicos de aquel entonces. Gracias a ella se aprecia la evolución no solamente en los gustos, sino también las preferencias de los habitantes de Riga a lo largo de los años.

De esta forma, es evidente que los Tres Hermanos nos ofrecen una visión directa de las vidas de las personas que, alguna vez, habitaron estos edificios. Es más, cabe destacar que han sido testigos de siglos de historia, puesto que han soportado asedios y guerras, entre otras tantas cuestiones. En la actualidad, y como no podía ser de otra manera, se trata de uno de los símbolos de la historia y el patrimonio cultural de la capital de Letonia.

Por ese mismo motivo, su conservación refleja a la perfección el compromiso de esta ciudad por preservar su patrimonio arquitectónico, puesto que son conscientes de que son un recordatorio de su pasado. Así pues, y como no podía ser de otra manera, estas tres construcciones se han convertido, indudablemente, en una de sus grandes atracciones turísticas. Cada vez son más las personas que no dudan un solo segundo en acercarse hasta Riga para dejarse llevar por la belleza y la espectacularidad que desprenden los Tres Hermanos. ¡Estamos convencidos de que no te dejará indiferente!