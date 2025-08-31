Septiembre es el mes viajero por excelencia para los amantes del vino, te contamos por qué

La época de vendimia en las zonas vinícolas europeas por excelencia empieza hacia finales de agosto y no termina hasta bien entrado el mes de octubre, es verdad que el calendario puede variar ligeramente de año en año porque depende, en gran medida, de la climatología pero septiembre es una apuesta segura si lo que quieres es disfrutar de una auténtica escapada de enoturismo.

¿Cuáles son las zonas de Europa de vendimia más temprana? En España, donde la vendimia suele empezar antes en el sur que en el norte, es en Jerez de la Frontera y en Italia las zonas de Sicilia, Apulia y Cerdeña, también Grecia en la zona del Peloponeso, Creta y Santorini y en Francia en las regiones de Langedoc-Rosellón y Provenza. En estos lugares lo habitual es que la vendimia empiece ya antes de que termine el mes de agosto.

Viñedo en La Rioja | Pixabay

Y llega entonces el mes de septiembre ¿cuáles son los mejores lugares para disfrutar de una escapada de fin de semana con sabor a vino y vendimia? Nos sobran las opciones… En España destaca La Rioja, también la Ribera del Duero y la zona del Penedès, ten en cuenta, ademas, que la famosa Fiesta de la Vendimia de Jerez se celebra a principios de este mes vinícola, el de septiembre; sin salir de la península tenemos otras opciones enoturísticas tanto en el Valle del Douro (en los alrededores de Oporto) y por supuesto en el Alentejo.

En Francia septiembre es tiempo de vendimia en la región de Borgoña y también en Burdeos, Champagne, Alsacia y el Valle del Loira; en el país galo se celebran algunas de las fiestas de la vendimia más espectaculares de Europa ¿las más famosas del país? las de Montmartre, en París, que se celebran en octubre aunque la vendimia sea en septiembre, las de Banyuls-sur.Mer hacia finales de septiembre, las de Barr (Alsacia) en ese mismo mes, como las de Saint-Émilion (Burdeos) y las de Turckheim (Alsacia) y las de Chablis (Borgoña) ya en octubre entre otras.

Viñedo. Toscana | Pixabay

En septiembre y en Italia se celebra la Festa Dell’Uva en la Toscanay es también tiempo de vendimia en Umbría y Veneto mientras que en Alemania se vendimia en la zona del Mosela, el Rin y Pfalz donde se celebra, además, la que pasa por ser la mayor feria de vino del mundo (Wurstmarkt de Bad Bürkheim), se trata de una de las fiestas del vino más antiguas del mundo (de ahí buena parte de su fama).

Si agosto es mes de vendimia temprana, octubre lo es de vendimia tardía ¿dónde disfrutarlo? En el Piamonte italiano y en Hungría, donde se recogen entonces las uvas de los famosos vinos dulces de Tokaj. ¿Y en Francia? Hay que estar atentos a la climatología porque en regiones como Champagne y Borgoña a veces la vendimia se retrasa hasta el mes de octubre, un retraso que también puede suceder tanto en la Ribeira Sacra como en Rías Baixas.