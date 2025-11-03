¿Sabías que hay lugares del mundo en los que no sale ni se pone el sol?

Hay lugares que, en función de la época del año, no ven el sol o no dejan de verlo, son lugares en los que durante semanas, cuando no meses, el sol ni sale ni se pone, está siempre o no está nunca dando lugar al sol de medianoche y a la noche polar.

Lugares donde no se pone el sol: sol de media noche

Puente de Tromso | Pixabay

Si quieres saber lo que se siente viviendo en un lugar en el que no se pone el sol y disfrutar así del sol de medianoche, tendrás que viajar al norte de Europa pero no en cualquier momento del año si en unas fechas concretas: en Tromso, la localidad noruega conocida como la puerta del Ártico, el sol no se pone desde mediados de mayo hasta finales de junio mientras en Svalbard, el archipiélago habitado más al norte del planeta, el sol no se pone desde mediados o finales de abril hasta pasado mitad de agosto; en Hammerfest, también en Noruega y conocida como la ciudad más antigua del Ártico, la luz solar continua empieza a mediados de mayo y no termina hasta finales de julio.

No solo en Noruega se disfrutan (o sufren…) días eternos, también en Suecia, particularmente en Kiruna que es su ciudad más septentrional del país y donde no se pone el sol de finales de mayo a mediados de julio; y, cambiando de continente, podemos visitar Barrow, en Alaska, donde no se pone el sol entre nos meses de noviembre y enero.

Lugares donde no sale el sol: noche polar

Nuuk | Pixabay

Del sol de medianoche pasamos a la noche polar porque en determinada época del año, hay lugares que no ven la luz del sol: en Murmansk, por ejemplo; en esta localidad rusa que es además la más grande del mundo dentro del Círculo Polar Ártico, el sol no sale durante el mes de diciembre ni durante los primeros días de enero; Nuuk, en Groenlandia, no está tan al norte pero, aun así, aquí no se ve el sol desde finales de octubre y hasta mediados de febrero.

Cerramos nuestra lista en Canadá, concretamente en Alert, que es donde está la base científica más al norte del mundo (está de hecho a poco más de 800 kilómetros del Polo Norte); aquí la noche es constante desde noviembre hasta febrero (en verano sucede justo al revés, siempre es de día).